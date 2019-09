Durante la giornata di sabato 21 settembre, i nativi Ariete saranno dotati di una marcia in più, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Cancro sarà favorito per riuscire a costruire un nuovo rapporto. Leone dovrà fare attenzione a come spendere i propri guadagni in vista di un investimento a lungo termine, al contrario Bilancia recupererà molto in ambito professionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 21 settembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 21 settembre, segno per segno

Ariete: la giornata potrebbe iniziare con dei punti di svolta per i nativi del segno.

Ciò vi renderà subito di buon umore, dandovi quella marcia in più, che vi permetterà di dare il massimo sotto ogni aspetto. I single sapranno come gestire i nuovi incontri. Sul posto di lavoro, si creeranno condizioni a voi favorevoli, che vi faranno ottenere tante soddisfazioni. Voto - 9

Toro: da quando il partner sembra essere meno disponibile nei vostri confronti, state assumendo strani atteggiamenti, arrivando anche ad avere forti dubbi sulla stabilità della vostra relazione.

Fermatevi un momento a riflettere. Se siete single, presto tornerete a essere competitivi. In ambito lavorativo le cose stanno cambiando, soprattutto se lavorate autonomamente. Voto - 6,5

Gemelli: potrete contare sulla vostra sensibilità e sul vostro intuito per riuscire a soddisfare le esigenze del partner, rendendolo felice. Siate pronti ad affrontare qualsiasi battaglia per la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo cercherete di portare avanti le vostre idee con diplomazia, ma anche con un po’ di testardaggine. Voto - 8

Cancro: dedicherete gran parte della vostra giornata ai sentimenti, specialmente se la vostra storia d'amore è iniziata da poco. Studierete ogni minimo dettaglio pur di costruire fin da subito un rapporto solido basato sulla fiducia. Sul posto di lavoro volete farvi notare, ma non è ancora il momento adatto.

Voto - 8

Leone: sarà una giornata molto importante per le relazioni di coppia consolidate, dove i sentimenti saranno intensi e ricambiati, ma soprattutto messi alla prova. Voi single state attraversando un momento di confusione, quindi non sforzatevi per cercare l'amore eterno. Per quanto riguarda i soldi, fate attenzione a come spenderete i vostri guadagni: potrebbe esserci in vista un investimento a lungo termine.

Voto - 8

Vergine: avrete un sacco di dubbi nella vostra mente durante la giornata di sabato. In amore fareste meglio a essere più flessibili, ma per il momento non ci riuscirete. Sul posto di lavoro cercate di non fare il passo più lungo della gamba, se non volete perdere i vostri risparmi. Voto - 6

Bilancia: fareste meglio a tenere a bada il vostro carattere irascibile, in quanto potreste facilmente andare incontro a delle discussioni e litigi in ambito familiare. Al contrario, in ambito sentimentale, riuscirete a superare una crisi di coppia. I single saranno fortunati, ma dovranno darsi da fare. Sul posto di lavoro riuscirete a recuperare e a far decollare la vostra carriera professionale. Voto - 7

Scorpione: vivrete dei momenti molto importanti in amore. Questa è una giornata molto importante per i nativi del segno, quindi fate in modo che sia tutto perfetto. Alcune coppie in crisi potrebbero decidere di lasciarsi, ma questo probabilmente, dentro di voi, l'avevate già capito. In ambito lavorativo, chi ha programmato il proprio futuro in vista della stagione autunnale, otterrà già qualche successo. Voto - 7,5

Sagittario: potreste avere qualche perplessità in ambito sentimentale. Se avete vissuto recentemente una separazione, potreste essere trascinati in un vortice di nostalgia: cercate di riprendervi. I single, prima di fare il grande passo, preferiranno approfondire ancora un po’ la conoscenza della loro potenziale anima gemella. Se avete deciso di cambiare mestiere, ci saranno delle grandi opportunità, mentre chi è già impegnato, avrà modo di espandere la propria attività. Voto - 7

Capricorno: avrete una grande forza interiore che vi permetterà di dedicarvi a tempo pieno al partner e alla vostra famiglia, regalandovi tanti dolci momenti. I single farebbero meglio a pazientare un po’ prima di fare nuove conoscenze. Sul posto di lavoro un collega potrebbe sembrarvi insopportabile, arrivando a farvi perdere la pazienza. Voto - 7,5

Acquario: inizierete a recuperare molto a livello sentimentale durante la giornata di sabato. Riuscirete a conquistare la fiducia del partner, tornando a essere una coppia stabile. Nuove occasioni per i single, che potrebbero ricevere delle buone notizie. In ambito lavorativo la situazione sarà pressoché stabile, continuerete, infatti, a mandare avanti i vostri progetti, senza troppi problemi. Voto - 8

Pesci: avrete una maggiore vitalità e ricomincerete a vedere le cose dal lato positivo. Le coppie di vecchia data saranno tra le più favorite. Se avete vissuto di recente una separazione, questo è il momento per voltare pagina. Sorprese in arrivo per i single. In ambito lavorativo cercherete di ottenere dei guadagni extra, contemporaneamente arriveranno dei compensi tanto attesi. Voto - 8,5