Per voi nativi del segno del Capricorno, i successi sia in ambito lavorativo che amoroso saranno molteplici, ricchi di azione sia produttiva che erotica. Marte, Venere e Giove vi daranno slanci enormi rendendo ottobre un mese ideale, da sfruttare come meglio potrete.

La salute non vi darà problematiche, ma sarà comunque essenziale tenerla sotto controllo con sport e molto riposo.

Amore e affetti

L'amore dal giorno 9 ottobre sarà pieno di sorprese piacevoli e conquiste assicurate.

All'interno della coppia ci sarà tanta passionalità ed emozioni tutte da condividere, e anche se vi sembrerà strano, vi abbandonerete ad ogni piacere che il partner vorrà donarvi. Vi lascerete andare molto di più rispetto ai mesi precedenti, complice Venere e i suoi influssi erotici che saranno di notevole aiuto anche per alcune questioni irrisolte con qualche amico di vecchia data con cui vorreste ardentemente una riconciliazione.

Marte migliorerà le vostre energie favorendo notti indimenticabili, tanto che ci saranno anche dei progetti da realizzare insieme. Insomma, sarà un ottobre che segnerà indelebilmente il vostro amore.

Lavoro e studio

Venere e Mercurio saranno determinanti per affari riguardanti il settore artistico e per le vostre idee più fantasiose e creative. I guadagni non faranno che aumentare, e saranno anche questi incentivi finanziari a rendervi più produttivi ed efficienti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ottime le vostre doti oratorie, che sarà bene sfruttare in momenti cruciali quali colloqui di lavoro e occasioni di vendita se avete una attività in proprio. Giove vi sarà di enorme aiuto per superare brillantemente quelle piccole incombenze che vi potrebbero “bloccare”.

Arriveranno delle sorprese di stampo economico anche da parte di qualcuno a voi vicino, che sarà disposto a esaudire i vostri desideri, anche quelli più insoliti.

Gli studi vi daranno dei voti ottimali, non importa quanto tempo passiate sui libri: l'importante sarà sfruttare sempre la vostra parlantina veloce e scattante ed ogni cosa andrà per il meglio.

Fortuna e salute

La fortuna avrà soltanto un ruolo marginale all'interno dei vostri successi, perché il merito sostanzialmente sarà vostro e della vostra testardaggine. Impuntarvi sui vostri obiettivi vi ha aiutati spesso a perseguirli, e nel mese di ottobre non farà differenza.

Non ci saranno quindi periodi legati a forte stress, ma sarà comunque un toccasana per le vostre energie. I fine settimana saranno essenziali per riprendere le forze e immagazzinarle in vista di giornate lavorative piuttosto faticose. Gli sport saranno altrettanto salutari, ma dovrete sempre utilizzare la massima cautela per non affaticare troppo il vostro fisico.