L'Oroscopo di mercoledì dedicato ai sentimenti e alla situazione lavorativa viene animato da una Luna ancora presente in Toro. Una nuova avvincente sensibilità lambisce i segni zodiacali di terra che saranno molto intuitivi, passionali e possessivi. La posizione favorevole di Mercurio in Vergine beneficerà anche Gemelli, Capricorno, Leone e Bilancia, che potranno vivere una sensibilità resa più acuta da una carica razionale che solo l'astro mercuriano sa garantire. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: cercherete la vivacità nel rapporto amoroso, grazie ad alcuni moti planetari molto ricettivi e promettenti. Un impegno professionale alquanto complicato sarà risolto grazie a un Mercurio che preannuncia splendide soddisfazioni.

Toro: una Luna pigra e languida potrebbe creare qualche indolenza ma Urano tiene a bada questa sedentarietà spingendovi ad agire, sia in amore che in campo lavorativo.

Gemelli: intuitivi e molto sensibili, in ambito lavorativo sarete molto curiosi e obiettivi grazie a Mercurio dalla Vergine che farà svolgere un lavoro ragionato e fruttuoso. In amore, nuove sensazioni dominano la sfera affettiva e sono tutte da accogliere con dolcezza e romanticismo.

Cancro: il cielo astrologico è variegato e alterna difficoltà a soddisfazioni. Un po' di pazienza in amore servirà a vivere la dimensione romantica in modo più approfondito.

In campo professionale, sarete molto combattivi.

Leone: loquaci ma anche aperti all'ascolto, sarete socievoli sul lavoro e giudicherete fatti e persone con una mente lucida, grazie alla posizione favorevole di Mercurio e Luna che formano uno splendido trigono. Non lascerete che vecchi rancori possano rovinare la vita amorosa, anzi vivrete il tutto con una meravigliosa stabilità emotiva.

Vergine: il senso del dovere riempie la sfera lavorativa e sarete molto efficienti e riservati.

Senza autocommiserarvi, accetterete l'evoluzione delle situazioni amorose puntando molto sul destino e prendendovela con filosofia. Il dinamismo e l'energia vitale non mancheranno di certo con Marte e Sole nel segno.

Incroci planetari favorevoli nelle previsioni segno per segno

Bilancia: una spiccata sensibilità rende più ricettivi a cogliere alcune informazioni inerenti la sfera affettiva. La vicinanza di Mercurio dal domicilio astrologico adiacente, apre le percezioni mentali e sarete pronti a vivere le sensazioni in modo diverso, affrontando la vita con maggiore grinta e facendo valere le vostre idee.

Scorpione: una certa reattività procurata da Marte e Sole in Vergine spinge ad attaccare gli altri per paura di difendersi in modo tardivo. Il desiderio di primeggiare è forte, imponendo il proprio io con determinazione, ma assumere anche un atteggiamento diplomatico gioverà all'amore e migliorerà i rapporti lavorativi.

Sagittario: una spiccata sicurezza nelle proprie capacità salterà fuori in campo professionale e tramite l'eloquio assumerete un atteggiamento assai combattivo.

Attenzione a non invadere troppo gli spazi altrui.

Capricorno: in amore, potreste rendervi conto che qualcosa è cambiato e che dovrete adeguarvi a questa trasformazione, affinché tutto vada nel verso giusto. Non cercate di aggrapparvi in maniera eccessiva alla persona amata per trarne sicurezza, anzi cercate una nuova dimensione e un modo di amare più consapevole. Buono il lavoro.

Acquario: Venere e Mercurio dalla Bilancia instaurano un duetto sentimentale che lambisce anche voi. Una nuova carica energetica è pronta per essere investita con grinta nel lavoro.

Pesci: comprensivi nei confronti degli altri, riscontrerete una percezione più alta delle emozioni grazie all'incrocio di energie di Luna e Nettuno. Una fervida immaginazione genera una creatività che potrete utilizzare in amore o negli affari per uscire fuori da una disciplina mentale che spesso blocca alcune sfere vitali.