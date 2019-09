Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Siamo vicini ad un nuovo fine settimana. Vediamo come procedono le previsioni astrologiche dei segni nella giornata del 20 settembre 2019. Per i nati sotto il segno del Toro situazione favorevole per i nuovi incontri. Per lo Scorpione, il momento richiede di essere positivi nel lavoro, anche se c'è qualcosa che non vi piace fare. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni della giornata.

Oroscopo, previsioni venerdì 20 settembre

Ariete: in amore ogni piccola tensione va eliminata, Venere opposta dice che da qualche tempo in amore ci sono perplessità. Nel lavoro avrete la possibilità di accettare anche un progetto in vista della prossima stagione.

Toro: per i sentimenti situazione favorevole anche per nuovi incontri. Belli i rapporti con una persona dei Gemelli. Nel lavoro alcuni progetti costano fatica ma non scoraggiatevi e andate avanti.

Gemelli: a livello amoroso Luna nel segno che raddoppia la vostra carica emotiva. Nel lavoro le azioni in questi giorni richiedono chiarezza ma soprattutto dovete cercare di risolvere una questione legale.

Cancro: in amore nelle relazioni interpersonali c'è qualcosa che non va, problemi o incomprensioni che avete causato involontariamente. A livello lavorativo qualche momento di sfogo, discussioni con soci e collaboratori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: a livello amoroso giornata importante, Venere tornata favorevole e conferma le storie nate ad agosto. Nel lavoro a voi piace comandare, ma in questi giorni dovrete assecondare anche altre persone.

Vergine: a livello sentimentale situazione di lieve disagio con cui fare i conti, attenzione ai rapporti con Gemelli o Pesci. Nel lavoro c'è qualcosa di buono in vista del futuro, rispetto al passato le prospettive sono migliori.

Previsioni e oroscopo del 20 settembre 2019: la giornata degli ultimi sei segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti altra giornata interessante che invita all'amore. Fine settimana intrigante. Nel lavoro i giovani non possono pretendere guadagni immediati.

Scorpione: a livello amoroso le relazioni possono avere un grande slancio. Nel lavoro dovete essere sempre positivi nei confronti delle nuove attività anche se vorreste fare qualcosa di diverso.

Sagittario: in amore Luna in opposizione che crea troppa emotività nei rapporti. Fase di stallo. A livello lavorativo chi ha seminato bene avrà la possibilità di cogliere ottimi frutti.

Capricorno: in amore oggi potreste fare qualcosa di bello per la persona amata ma c'è un problema di coppia che deve essere affrontato entro il 22. Nel lavoro meglio essere positivi in tutte le situazioni che state vivendo.

Acquario: a livello amoroso Giornata interessante che vede la Luna favorevole. Domenica la giornata migliore. Nel lavoro situazione astrologica intrigante e interessante anche in vista dei prossimi mesi.

Pesci: per i sentimenti le coppie che hanno resistito alle bufere oggi potrebbero arrabbiarsi per un piccolo evento. A livello lavorativo per quelli che hanno un passato importante a breve ci sarà un'occasione per vincere una sfida.