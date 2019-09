L'Oroscopo di domani sabato 21 settembre 2019 è felice di annunciare la presenza della Luna in Gemelli, da domenica in Cancro. Altresì, l'Astrologia del momento evidenzia la posizione stabile di Marte e Sole in Vergine con Venere e Mercurio ancora in Bilancia: tutto pronto per dare enfasi o portare tanta fortuna al primo giorno di weekend. Questo sabato pertanto sarà davvero molto particolare per alcuni dei sei segni in analisi in questo contesto: lo ricordiamo, in questa sede saranno presi in considerazione i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Allora, ansiosi di sapere se il periodo indicato sarà positivo o negativo in relazione all'amore e al lavoro? Bene, iniziamo pure a dare qualche breve anticipazione sui migliori e peggiori, prima di passare agli approfondimenti di rito. Diciamo subito che questo fine settimana nascerà e si concluderà positivamente per coloro i quali hanno nel proprio Tema Natale il simbolo astrale del Toro oppure della Bilancia.

Logicamente, a cogliere meritatamente i frutti migliori offerti dall'Astrologia del momento non saranno solo i due segni appena citati, anzi: si preannuncia un favorevole frangente anche per quelli dell'Ariete, dei Gemelli e del Leone, classificati da quattro stelle positive. Invece, abbastanza scadenti le previsioni zodiacali del 21 settembre per coloro appartenenti a Vergine, in questo caso valutati in periodo 'sottotono'. Scopriamo il resto dalle previsioni giornaliere, non prima però di aver dato una controllata alla nuova classifica stelline posta a seguire.

Classifica stelline 21 settembre 2019

In evidenza nella nuova classifica stelline interessante il giorno 21 settembre ben cinque segni, tra l'altro già svelati nell'anteprima d'apertura. Vediamo allora di dare un riepilogo esaustivo condensando nella scaletta sottostante come sono stati valutati i magnifici sei oggetto delle analisi odierne. Il resoconto astrologico segno per segno:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Vergine.

Oroscopo sabato 21 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà leggermente a marcia bassa questo vostro sabato, riprendendo consistenza positiva solo a fine periodo.

In generale, probabilmente sarà lecito aspettarsi una situazione abbastanza faticosa, valutata dall'Astrologia del momento quasi al limite della sopportazione: calma! Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, ottimi i rapporti con le persone che amate: questo si che è un bel regalo da parte dell'Astrologia. Concentratevi al massimo in modo da realizzare e vivere al meglio il vostro rapporto.

In molti casi sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi, di conferme in molti campi: molto dolce l’amore in coppia. Single, la giornata sotto analisi si annuncia molto impegnativa ma non difficile da far vostra. Il punto cruciale? Le solite 'tante cose' da fare, in rapporto al pochissimo tempo a disposizione: sconsigliato accelerare per guadagnare minuti preziosi... Nel lavoro, riscontrerete delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi, ma non preoccupatevi perché la vostra dialettica e il vostro modo di esprimervi non faranno alcuna pecca.

Molto probabilmente in molti faranno finta di non sentire e per questo non potreste essere presi troppo in considerazione.

Toro - In calendario una giornata davvero tutta da gustare per molti Toro, possibilmente fino in fondo. La Luna in Gemelli insieme alla specularità positiva di Venere in Bilancia daranno spazio a ottime occasioni da sfruttare in primis in campo sentimentale, poi anche in quello puramente economico. Insomma, un inizio weekend al limite della perfezione, questo è poco ma sicuro. In amore, avrete un cielo favorevole ed un'intesa ottima con il vostro partner. I desideri si esaudiranno magicamente e daranno un valido contributo soprattutto agli amori appena nati. Single, sarete pieni di fascino e di sentimento, saranno questi i protagonisti di una giornata indimenticabile. Proverete delle sensazioni nuove: vi lascerete trascinare dalle tentazioni o cadrete dolcemente tra le braccia della persona che sapete? Sia come sia, di certo l'influenza buona dei pianeti sul vostro segno porterà una ventata di aria fresca in campo sentimentale, e questo è quello che conta. Forse sarete perfino pronti ad innamorarvi nuovamente (finalmente!): se così dovesse essere, allora approfittatene, ok? Nel lavoro infine, vi sveglierete propositivi, combattivi e pieni di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Prima di iniziare nuovi progetti però, senza pensarci due volte fate l'impossibile per scrivere la parola fine alle situazioni ancora aperte. Consiglio: non date troppo peso ai risultati, se dovessero non arrivare subito, ok? Dice il saggio 'meglio tardi che mai!'.

Gemelli - In arrivo un 21 settembre tutto sulla linea mediocre della scontata normalità. Senz'altro la giornata di fine settimana sarà positiva, anche se potrebbe portare qualche problemino soprattutto nei rapporti interpersonali. Per molti nati in Gemelli sarebbe opportuno allontanarsi dalle amate/odiate abitudini o da tutto ciò che imprigiona obiettivi ambiziosi: pronti per iniziare un cammino di vita improntato al nuovo? In amore, l’intesa affettiva scorrerà tranquilla e rassicurante, senza sforzi particolari, grazie a un buon dialogo col partner: potreste incontrare persone destinate a diventare per voi molto importanti. Il consiglio: mettete da parte l'eccessiva prudenza e datevi pure alla pazza gioia, anche a costo di rischiare qualcosa. Single, la calma che regnerà intorno a voi si tingerà di nuove dinamiche attinenti alla messa in pratica dei vostri agognati progetti. Sarà il momento di lavorare sul vostro ego, dunque di perfezionare alcuni aspetti quotidiani che riguardano la vostra vita affettiva: le effemeridi di vostra competenza invogliano al relax, ma soprattutto alla buona riflessione. Nel lavoro intanto, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale. Buone le possibilità di crescita e di sviluppo.

Astrologia del giorno 21 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata finale dell'attuale settimana davvero splendida, almeno sulla carta. Questo sarà infatti un sabato molto costruttivo per quanto riguarda alcune cose che avete 'in ballo' nel periodo: avrete occasione di confrontarvi con persone che contano e dare il via a un desiderio molto importante. Sfoderate tutta la vostra diplomazia e determinazione e andate avanti direttamente al punto! In serata forse avvertirete un po’ di stanchezza, il che potrebbe sfociare in momenti di lieve stress... Le previsioni di sabato annunciano in amore spunti positivi con alcune belle novità da mettere in conto nella coppia. Forse, avrete anche ottime possibilità di scelta in svariati campi, purché sappiate agire con rapidità e decisione. In generale, il vostro 'saper coinvolgere' esprimendo al meglio i sentimenti sarà l'elemento decisivo nel miglioramento del rapporto. Single, avrete le energie al massimo e vi concentrerete sulle strategie migliori per raggiungere i vostri obiettivi. Per molti di voi è arrivato il momento di fare il punto su una certa situazione sentimentale: diciamo che non potete più rimandare ma dovete decidere subito, o si o no! Nel lavoro infine, giocare d'anticipo sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Studiate il vostro avversario, le sue abitudini e le sue caratteristiche ed elaborate un piano d'attacco: con la giusta determinazione otterrete tutto.

Leone - Il prossimo giorno in calendario, oggetto delle analisi odierne, sarà in prevalenza stabile, a tratti anche un po' a rilento ma non necessariamente negativo. Per lo più il periodo, valutato in questo caso con le quattro stelle della routine, potrebbe portare discreti vantaggi soprattutto in campo sentimentale. Il vostro istinto renderà l'intuito affidabile risvegliando i sensi e aiutando a capire meglio alcuni fatti successi in precedenza di cui solo voi siete a conoscenza. In amore, gli astri prevedono senza meno un po' di maretta all'interno del rapporto. Problema riscontrabile soprattutto in ambito di coppia: qualcuno di voi con situazioni particolari alle spalle potrebbe trovare i giusti risconti anche grazie all'intervento provvidenziale di un carissimo amico/a. Single, organizzatevi per trascorrere la giornata in compagnia degli amici di sempre. Sapete già quanto sia difficile coordinare e mettere d'accordo più persone, pertanto caricatevi di tanta elasticità e pazienza, il che allontanerà inopportuni dissidi e vi farà vivere serenamente il periodo. Nel lavoro, gli astri saranno pronti ad offrire una grinta e una capacità decisionale che non sempre avete a disposizione. Allora, approfittatene per operare una scelta coraggiosa a livello finanziario o lavorativo.

Vergine - In arrivo una giornata decisamente 'sottotono', quasi sicuramente in grado di incatenare l'attuale parte della settimana in situazioni abbastanza pesanti. Secondo l'oroscopo di domani 21 settembre, per quanto riguarda la parte generale del periodo, la fatica potrebbe ripercuotersi irrimediabilmente sulla vostra vita presente: il consiglio? Eccolo: rallentate un po' gli attuali ritmi, altrimenti il fisico ne risentirà, ok? Per quanto riguarda l'amore, interiormente vi sentirete agitati, proverete emozioni difficilmente decifrabili e affatto gestibili, il che vi porterà a respingere ciò che di negativo vi circonda. Fate attenzione a non calcare troppo la mano con le persone più care, alla fine potrebbero allontanarsi definitivamente da voi, ok? Single, non dovete perdere la fiducia in voi stessi se le cose ultimamente non hanno preso la direzione auspicata. Tranquilli, non per questo dovrete perdervi d'animo. Quello che dovete invece fare sarà cercare una soluzione adeguata alla situazione difficile che si è venuta a creare, senza pensare troppo alle cose di contorno. Nel lavoro, avrete la testa fra le nuvole e affronterete il vostro quotidiano in maniera superficiale. Fate attenzione però a quelle distrazioni che potrebbero arrecare danno nello svolgimento delle mansioni.

