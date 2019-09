Il nuovo mese si rivelerà molto positivo per il segno del Toro sotto tutti i punti di vista, sarà un buon momento per i sentimenti e in ambito lavorativo si potranno ricevere delle soddisfazioni. I sentimenti saranno tra i protagonisti di questo ottobre per il Toro e anche gli incontri saranno favoriti. È inoltre un buon momento per i cambiamenti, soprattutto dal punto di vista professionale, dove sono favoriti spostamenti, nuovi incarichi e collaborazioni.

Grinta ed energia non mancheranno ai nati sotto il segno del Toro e le cure intraprese porteranno a buoni risultati. Ecco di seguito l’Oroscopo completo su amore, lavoro e salute del mese di ottobre 2019 per questo segno.

Previsioni astrologiche Toro, ottobre 2019, amore, lavoro e salute

Amore: le stelle lasciano presagire un quadro astrale estremamente positivo dal punto di vista dei sentimenti per i nati sotto il segno del Toro.

Sarà il momento ideale per fare grandi passi all’interno della vita di coppia, qualcuno potrebbe decidere di sposarsi o di avere un figlio. Gli incontri sono favoriti, sarà un mese vantaggioso per coloro i quali decidono di ricominciare, magari dopo una separazione o una storia importante. Le conoscenze che nascono durante questo periodo si riveleranno interessanti per il futuro, cercate di favorire i nuovi contatti.

Insomma gli astri sono dalla vostra parte durante il nuovo mese, vi sentirete romantici e passionali, resistere al vostro fascino sarà quasi impossibile.

Lavoro: ottobre 2019 si rivelerà un mese vantaggioso per quanto riguarda gli affari e l’ambito lavorativo, la prima metà del mese in particolare si rivelerà proficua per le vendite e le trattative. Le giornate migliori in tal senso saranno quelle del 3,4,9,10 e 13 del mese.

Saranno inoltre favoriti i progetti e le collaborazioni, sarà il momento ideale per avanzare una proposta o tentare una nuova strana. Per qualcuno potrebbe presentarsi un’interessante opportunità all’estero. Anche chi gestisce un’attività in proprio o desidera lanciarne una sarà favorito. Il consiglio delle stelle è di seguire l’istinto e non lasciarsi influenzare dal pensiero altrui, sarà inoltre bene distinguere presto gli amici da coloro i quali desiderano mandarvi giù.

Salute: anche per quanto riguarda il fisico il mese di ottobre si rivelerà positivo, le energie non mancheranno e anche chi decide di iniziare delle cure sarà fornito. Sarà infatti il momento ideale per iniziare dei trattamenti o delle terapie, per cambiare il proprio stile di vita o iniziare un percorso alimentare. Sarà il mese dei cambiamenti per il Toro, dei nuovi inizi e delle opportunità e anche la salute psicofisica del segno ne trarrà beneficio.

Nonostante l’inizio della stagione fredda sarà un buon momento per iniziare a praticare dell’attività fisica o ritagliarsi del tempo per sé stessi, per dedicarsi ai propri hobby o rilassarsi.