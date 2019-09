L'Oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre 2019 è arrivato, puntuale e preciso nel dare info in merito all'Astrologia da lunedì a domenica. Sotto stretta analisi, come da titolo, gli ultimi sette giorni di questo mese sviscerati e messi in relazione ai sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco. In questo caso ad avere un po' più di ansia o almeno quel briciolo di curiosità proprio di chi segue le nostre predizioni, coloro che hanno nel proprio Tema Natale uno tra i seguenti simboli astrali oggetto delle analisi odierne: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che tra i sei sotto controllo in questa sede, a ben figurare tra i migliori in assoluto certamente i nati sotto al segno della Bilancia (voto 10), super favoriti da una meravigliosa Luna in ingresso nel comparto questo sabato 28. A seguire a ruota i fortunati amici nativi nel segno di Aria appena evidenziato, gli appartenenti al Sagittario (voto 7) e al Capricorno (voto 7), entrambi valutati nel frangente con discrete probabilità di successo.

Pronti a scoprire qualche dettaglio in più in merito a come andrà la fine dell'attuale mese messo in preventivo dalle stelle? Bene, dopo aver scoperto le carte in merito ai migliori del momento, andiamo pure a dare spazio alle previsioni da lunedì 23 a domenica 29 settembre con, ovviamente a seguire, l'appuntamento con la classifica finale completa segno per segno.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 10.

L'Astrologia sul periodo di riferimento indica quest'ultimo come uno tra i più spettacolari dell'intero anno per voi Bilancia. Due i fattori importanti, decisivi specialmente in frangenti particolari della vita: oltre all'arrivo della Luna nel segno, in evidenza spicca soprattutto l'entrata nel comparto del Sole in Bilancia nella giornata di lunedì 23 settembre (tale data in Astronomia segna l'entrata dell'Equinozio d'autunno).

Senza tergiversare oltre, andiamo pure a mettere in chiaro la scaletta di vostra competenza:

Top del giorno sabato 28 settembre - Luna nel segno ;

sabato 28 settembre - ; ★★★★★ lunedì 23 (Sole in Bilancia), martedì 24, domenica 29;

★★★★ mercoledì 25, giovedì 26, venerdì 27.

Scorpione: voto 6. Periodo poco stimolante sotto tanti punti di vista per molti di voi Scorpione. In linea generale si presume possa essere un periodo discreto, anche se blando e spesso routinario.

Diciamo che alcune giornate (lunedì e domenica) scorreranno entrambe sul filo del rasoio, dunque da evitare in questi frangenti impegni gravosi o condizioni di stress potenzialmente in grado di mettere a rischio umore, interessi e rapporti. Vediamo cosa dice il responso astrale giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 25, venerdì 27;

★★★★ martedì 24, giovedì 26, sabato 28;

★★★ lunedì 23 settembre (sottotono);

★★ domenica 29 settembre 2019 (ko).

Sagittario: voto 7.

Si preannuncia una settimana mediamente positiva per tanti di voi Sagittario. Dopo un inizio traballante, con un martedì al limite della sopportazione generale, il resto del periodo potrebbe regalare più di una soddisfazione, ovviamente escludendo la sola giornata di venerdì. Le stelle intanto pongono alla vostra attenzione mercoledì 25 settembre, giornata valutata al 'top': da investire nelle cose di vostro maggior interesse in quanto godrete del pieno sostegno delle effemeridi. A seguire il calendario relativo alle stelline giornaliere:

Top del giorno mercoledì 25 settembre;

mercoledì 25 settembre; ★★★★★ lunedì 23, sabato 28;

★★★★ giovedì 26, domenica 29;

★★★ venerdì 27 settembre (sottotono);

★★ martedì 24 settembre (ko).

Capricorno: voto 7. Settimana accettabile, sicuramente interessante nella parte iniziale (solo lunedì). Infatti, avvio periodo previsto in linea con le attese. Purtroppo la parte seguente (martedì e mercoledì) probabilmente deluderà i tanti di voi che speravano in un centro settimana affidabile. Tranquilli, il consiglio in questo caso è quello di sfruttare al massimo anche giovedì e venerdì, oltre che in amore soprattutto nel lavoro. Vediamo il quadro complessivo esposto nelle stelline di vostra competenza:

Top del giorno lunedì 23 settembre;

lunedì 23 settembre; ★★★★★ giovedì 26, venerdì 27;

★★★★ sabato 28, domenica 29;

★★★ martedì 24 settembre (sottotono);

★★ mercoledì 25 settembre 2019 (ko).

Acquario: voto 6. Settimana decisamente scarsa quasi in tutto, eccezion fatta per le sole giornate del 24 e del 29 (cinque stelle). Infatti, il periodo vedrà l'alternarsi di fasi abbastanza discontinue a cui dovrete adeguare le vostre necessità più importanti. Se avete urgenze o qualsiasi altra impellenza, buone da sfruttare sicuramente le giornate di lunedì, mercoledì e sabato (quattro stelle), pronte a dare una discreta mano qualora dovesse servire. Intanto vediamo di fare il punto della situazione vagliando la vostra classifica del periodo:

★★★★★ martedì 24, domenica 29;

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25, sabato 28;

★★★ giovedì 26 settembre (sottotono);

★★ venerdì 27 settembre (ko).

Pesci: voto 6. Questa settimana partirà decisamente con il piede sbagliato per tanti di voi nativi in Pesci. Poi però la parte restante sarà da giostrare nel modo più appropriato, ovviamente tenendo conto dei periodi più o meno buoni regolati dagli astri di vostra competenza. Se avete cose o situazioni importanti da sistemare la prossima settimana allora fidatevi di mercoledì e giovedì; invece da prendere con le pinze oltre al già citato lunedì, anche la partenza del weekend (sabato è previsto sottotono). Ovviamente, solito consiglio: giocate duro solo sul sicuro! Prendete appunti, i prossimi sette giorni vi aspettano:

★★★★★ mercoledì 25 e giovedì 26 ;

★★★★ martedì 24, venerdì 27 e domenica 29 ;

★★★ sabato 28 settembre (sottotono);

★★ lunedì 23 settembre 2019 (ko).

Classifica settimanale segno per segno

Già disponibile ad essere valutata, è arrivata con precisione cronometrica l'attesissima classifica della settimana. Periodo sotto analisi, come da titolo, i giorni compresi tra lunedì 23 fino a domenica 29 di questo mese, ovviamente impostata sui dodici segni dello zodiaco. Prima di passare direttamente al confronto completo tra i vari simboli astrali, d'obbligo mettere in chiaro il migliore in assoluto, tra l'altro già svelato in apertura: curiosi? Ebbene, la settimana in imminente arrivo vedrà al primo posto assoluto il segno della Bilancia, in questo contesto valutato con il massimo voto in pagella: 'dieci'. Andiamo a questo punto a dare voce agli altri segni passando direttamente al resoconto finale posto a seguire:

1° Bilancia , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Vergine, voto 9;

3° Leone, voto 8;

4° Ariete, Sagittario e Capricorno, voto 7;

5° Toro, Gemelli, Scorpione, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Cancro, voto 5.

Il responso astrologico evidenziato nell'oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre, dunque ingegnato sull'ultima settimana di questo mese è arrivato a fine. Vi invitiamo come sempre a non disertare il prossimo appuntamento con l'Astrologia, le predizioni, la scaletta con le stelline giornaliere e la classifica finale completa dei dodici segni. Il periodo analizzato prossimamente sarà quello a cavallo tra la fine e l'inizio del nuovo mese, precisamente dal 30 settembre al 6 di ottobre 2019.