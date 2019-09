Partirà ufficialmente domani la rassegna di arte teatrale 'Scenari Casamarciano', organizzata dal comune di Casamarciano, guidato dal sindaco Andrea Manzi. Ricco e variegato il cartellone della manifestazione, che vedrà la partecipazione di volti noti della musica e del cinema italiano. Dieci giorni di spettacoli, eventi, omaggi musicali e galà di moda in una location d'eccezione di grande interesse storico.

'Casamarciano diventerà un punto di riferimento fondamentale per l'intero sistema turistico del nolano. Siamo pronti a partire con nuove energie e grande entusiasmo' - ha dichiarato il sindaco di Casamarciano Andrea Manzi.

In platea anche gli alunni del territorio

Giunto quest'anna alla sua nona edizione, il festival, che prende prende il nome da un'opera letteraria del Conte Annibale Sersale risalente al 1600, quest'anno vedrà la partecipazione in platea anche degli alunni dell'istituto scolastico 'Costantini' che avranno un posto 'speciale', messo a loro disposizione dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di promuovere nei giovani la cultura per il teatro e l'amore e la passione per la propria comunità.

L'idea di coinvolgere anche gli istituti scolastici del territorio è nata su proposta del primo cittadino, il sindaco Avvocato Andrea Manzi, e dell'assessore alla pubblica istruzione Patrizia Mastrilli. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo la proposta e da domani, venerdì 6 settembre 2019, sino all'ultimo giorno della kermesse, domenica 15 settembre 2019, potranno assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli in programma nel cartellone d'eventi, che si svolgeranno in una nuova location: il sagrato della chiesa di Santa Maria del Plesco a Casamarciano.

Il programma integrale

Ad aprire il sipario sarà lo spettacolo 'Dignità autonome di prostituzione', scritto e diretto da Luciano Melchionna, già messo in scena in seno al festival 'Scenari Casamarciano' nella scorsa edizione. Proprio per il grande riscontro di pubblico e critica ottenuto dalla piéce teatrale, essa sarà in scena per 3 giorni consecutivi, fino a domenica 8. Melchionna & C. saranno pronti a stupire lo spettatore con una nuova rivisitazione del testo, record di repliche nei teatri di tutta Italia.

Ad inaugurare la settimana sarà uno spettacolo di musica jazz a cura dei 'The Caponi brothers'. Martedì 10 settembre, invece, sarà la volta dello spettacolo musicale di un grande artista della canzone italiana: Sergio Cammariere. Si prosegue mercoledì 11 settembre con il debutto del nuovo spettacolo della compagnia teatrale locale "Hyria", presieduta e diretta dal Dottor Giovanni Cavaccini (delegato al festival nazionale del teatro 'Scenari Casamarciano'), preceduto da una sfilata di alta moda.

Giovedì 12 la musica lirica la farà da padrona con il gran galà che vedrà protagoniste le voci di Enza De Stefano, Eleonora Arpaise e Francesco Malapena. Novità assoluta della nona edizione sarà un'inedita rivisitazione del pensiero di Eduardo De Filippo, maestro del teatro napoletano, raccontato venerdì 13 settembre in un dialogo tra l'attore Raffaele Ausiello e il direttore artistico della rassegna Giulio Baffi.

A chiudere il denso cartellone della rassegna saranno due donne da sempre impegnate a teatro: Lunetta Savino (sabato 14) e Stefania Rocca (domenica 15).