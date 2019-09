Le previsioni astrali di giovedì 19 settembre 2019 annunciano una giornata davvero eccezionale per i segni zodiacali di Scorpione e Toro, favoriti soprattutto in ambito sentimentale. Ottimo momento anche per i nati Gemelli, che vivranno un periodo di grande miglioramento della loro vita.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone: sarete preda di una lieve indolenza che certamente non è nel vostro stile.

Il problema è che ultimamente ogni cosa che fate comporta disagi o ripensamenti.

Ariete: dovrete essere bravi e decisi ad allontanare le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Questo però vi provocherà non poche sofferenze.

Sagittario: la giornata vi porterà qualche piccolo pensiero di troppo. State studiando nuove strategie per tornare vincenti. Attenzione alle polemiche con Bilancia e Cancro.

I segni d'aria

Gemelli: giornata positiva. I prossimi giorni saranno ancora migliori, ottime opportunità in arrivo per voi.

Bilancia: giornata abbastanza deludente. Avrete tempo di recuperare a partire dalla prossima settimana.

Acquario: l'opposizione astrale tra la Luna e Marte non sarà per voi di grande giovamento: sarete stressati, demotivati, spenti, nel lavoro così come nella vita di coppia.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci: in questa particolare giornata avrete i nervi a fior di pelle.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ci sarà un inizio per voi ma con una dura e complicata prova da superare.

Scorpione: ottimo momento per l'amore. Chi ha una storia da molti anni potrebbe ufficializzarla. Chi invece è single dovrebbe essere più fiducioso e sfruttare in pieno tutte le proprie chance: le risorse non mancano.

Cancro: periodo deludente. Sarete incerti sul lavoro. Per adesso le cose non cambieranno, un buona carica arriverà solo dal prossimo mese di ottobre.

I segni di terra

Capricorno: il vostro umore sarà piuttosto instabile. Guardando le stelle, in generale, la vostra vita si caratterizza ancora per dubbi e indecisioni, in bilico tra passato e presente.

Vergine: l'opposta congiunzione astrale e la Luna di passaggio nel vostro segno zodiacale vi porterà ad essere piuttosto irascibili e nervosi, in particolare nelle ore serali.

Toro: la giornata porterà vantaggi a tutti quelli che vogliono divertirsi, rallegrarsi e stare con gli amici.

Inizierete inoltre un nuovo amore o un ambizioso progetto di lavoro. Giornata decisamente positiva per i nati nel segno.