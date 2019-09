L'Oroscopo del giorno 20 settembre prevede chiarimenti per Cancro, mentre il Capricorno potrebbe essere un po' sottotono. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la vostra giornata potrebbe essere contraddistinta da parecchia agitazione. Concedetevi un periodo di riflessione prima di ritornare attivi. Una separazione può aver destabilizzato le vostre certezze e adesso dovrete trovare la forza per riprendere in mano la vostra vita.

Toro: piccolo calo fisico e qualche tensione in amore. Purtroppo con il partner non riuscite a trovare un giusto punto d'incontro. Chi è stato impegnato in ambito professionale, potrebbe risentire di una certa stanchezza. Non è il momento di mollare: i vostri obiettivi sono sempre più vicini a voi.

Gemelli: nella giornata del 20 settembre potrete ottenere buoni risultati lavorativi. Cercate di trovare un punto d'incontro con chi non condivide le vostre idee.

Ascoltate i consigli delle persone a voi care, ma agite poi secondo le vostre idee. Attenzione a qualche piccola polemica che potrebbe sorgere in amore, anche per motivi banali.

Cancro: la vostra vita economica non è al top. Ci sono alcune situazioni che andranno chiarite e risolte una volta per tutte. Qualcuno potrebbe decidere di trasferirsi per tentare la propria fortuna in altri posti. Non prendete decisioni affrettate, ma valutate bene prima di ogni cosa.

Leone: siete delle persone molto orgogliose e in questo periodo siete concentrati sul vostro futuro. Qualcuno potrebbe essersi pentito di alcune decisioni prese in passato. I rimpianti non devono condizionare la vostra vita, anche se al momento non vi sentite pienamente soddisfatti di quello che state facendo.

Vergine: l'energia non vi mancherà di certo nella giornata di venerdì 20 settembre. Alcune situazioni vi hanno messo a dura prova. Su alcune questioni potreste avere molte incertezze. Prestate attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno del Gemelli.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questa fase della vostra vita avete parecchi pensieri e l'amore sarà messo in secondo piano. Le relazioni più stabili riusciranno ad andare avanti senza problemi perchè il partner riuscirà ad essere comprensivo con voi. Dal punto di vista lavorativo ci sono delle importanti novità in arrivo.

Scorpione: le stelle vi aiuteranno a superare un momento difficile che state attraversando.

Adesso vi sarà più facile dimostrare l'affetto che provate per chi vi sta vicino. Periodo top, per chi è single, per fare nuovi incontri. In ambito professionale potrebbero arrivare delle collaborazioni importanti.

Sagittario: l'estate è stata molto impegnativa per voi e adesso state cercando di recuperare un po' di tranquillità. In questo venerdì 20 settembre avrete modo di dedicarvi ai vostri hobby preferiti e potrete trascorrere del tempo in compagnia dei vostri affetti più cari.

Capricorno: giornate un po' sottotono quelle che stanno per arrivare. Sul lavoro siete molto indecisi sul proseguimento del vostro percorso. La vostra professione non vi garantisce molte soddisfazioni al momento, motivo per cui potreste decidere di cambiare rotta. Dal punto di vista sentimentale, gli astri si rivelano molto interessanti.

Acquario: avete voglia di cambiare vita, ma in questo momento non sarà molto semplice. Le finanze non sono al top e questo potrebbe portare grande tensione in famiglia. Dovrete essere parecchio prudenti e ponderare ogni vostra speso, almeno fino al momento in cui la situazione non migliorerà.

Pesci: momenti di squilibri in amore venerdì 20 settembre. Alcuni stanno soffrendo per una relazione sentimentale che sembra essere arrivata al capolinea. Se il partner ha deciso di chiudere la relazione, rispettate la sua decisione senza essere insistenti: potreste peggiorare le cose.