Tutto ciò che c'è da sapere sui segni zodiacali della giornata di domenica 15 settembre 2019. Lo zodiaco prevede momenti di grazia per Sagittario e Scorpione, soprattutto per quanto concerne la vita familiare e il rapporto di coppia. Giornata meno positiva, invece, per Ariete e Pesci: i primi dovranno affrontare una crisi economica, i secondi avranno piccoli problemi sul lavoro.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): malinconia e tristezza potrebbero nascere in voi in seguito ad un addio inaspettato.

Non scoraggiatevi: la vita va avanti e chi ha scelto di non condividerla con voi ben presto se ne pentirà.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): i problemi finanziari dietro l'angolo vi porteranno a litigare con il/la vostro/a compagno/a. La situazione con il partner migliorerà solo verso la fine della settimana entrante.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): l'amore della vostra vita potrebbe essere dietro l'angolo. Dedicatevi maggiormente alla vita sociale per favorire nuove conoscenze ed incontri.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): nella giornata odierna fate attenzione a qualche spesa di troppo. In serata potrete ricevere un'importante telefonata di lavoro che vi migliorerà l'umore.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): l'eterno conflitto mente/cuore vi porterà a vivere una giornata caratterizzata da incertezze e dubbi. Staccate la spina e prendetevi una pausa di riflessione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): evitare i problemi serve a poco. Dovrete trovare il coraggio di affrontare una persona che in passato ha rappresentato molto per voi.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): alcuni problemi sul luogo di lavoro saranno per voi fonte di stress emotivo e forte nervosismo. A tirarvi su di morale ci penseranno i vostri colleghi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): vi attendono 24 ore di assoluto relax. Godetevi l'affetto della famiglia e dei figli con i quali ultimamente il rapporto generazionale è di gran lunga migliorato.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la Luna in opposizione astrale con il pianeta Saturno potrebbe causarvi qualche lieve problema di troppo per quanto concerne il vostro stato di salute.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): le nuove mansioni lavorative affidate a voi dal capo vi metteranno ansia e tensione a causa delle enormi responsabilità che il nuovo compito vi attribuisce.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non sottraete troppo tempo ai vostri affetti per dedicarlo agli affari e agli impegni professionali. Dovrete essere bravi a separare la vita privata da quella lavorativa.

Toro (21 aprile – 21 maggio): sarete combattuti sul fatto di perdonare o meno un amico che ha tradito la vostra fiducia. In serata momenti di tensione col partner.