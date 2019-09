Le previsioni astrali di martedì 17 settembre 2019 annunciano una giornata super per i nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario e del Capricorno, soprattutto sotto l'aspetto professionale e in ambito sentimentale. Ventiquattr'ore particolarmente positive anche per l'Ariete, interessato da grandi novità e cambiamenti.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): ascoltate il vostro cuore in una difficile scelta di vita: le emozioni e i sentimenti difficilmente si sbagliano.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): siete al top della condizione di salute fisica. Nella giornata odierna riceverete un'importante gratificazione sul lavoro: l'impegno professionale alla fine premia sempre.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): lavorate duramente e in maniera seria ad un nuovo progetto lavorativo. Solo l'impegno e la dedizione vi porterà a risultati soddisfacenti.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): è arrivato il momento di impegnarvi in maniera decisa negli affari per cercare di sfruttare in pieno tutte le vostre capacità acquisite in duri anni di studio.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): le vostre sensazioni dei giorni scorsi su una persona a voi molto vicina erano più che fondate: individui del genere è meglio perderli che trovarli.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): dopo le delusioni e gli insuccessi delle scorse settimana, per voi arriverà finalmente il punto di svolta. Miglioramenti in vista sia in amore che sul lavoro.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): non giocate con i sentimenti di chi vi vuole davvero bene perché potreste pagarne serie e inaspettate conseguenze.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): se dovete intraprendere un progetto ambizioso, sarà meglio attendere l'inizio della prossima settimana: la congiunzione astrale tra Mercurio e la Luna vi favorirà senza alcun dubbio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): chiudete definitivamente i rapporti con una persona che più volte ha tradito la vostra fiducia, dimostrando di non tenere affatto alla vostra amicizia.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il momento d'oro di questa settimana prosegue e vi porterà grandi vantaggi e fortuna sia in ambito professionale che sentimentale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): badate bene alle vostre finanze se non volete ritrovarvi con i conti in rosso. Spesso basta davvero poco per ritrovarsi sul lastrico.

Toro (21 aprile – 21 maggio): attenzione al vostro stato di salute.

L'eccessivo stress lavorativo potrebbe ripercuotersi anche sulle vostre condizioni fisiche, causandovi un calo di concentrazione.