Martedì 17 settembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dall'Ariete al Toro, dove stazionerà anche Urano, mentre Mercurio e Venere saranno sui gradi della Bilancia. In tale giornata Marte ed il Sole si troveranno nell'orbita della Vergine, nel frattempo Giove sarà nel segno del Sagittario. Intanto Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro.

Toro passionale

Ariete: mattinata sprint. Con la Luna arietina la giornata probablmente partirà a gonfie vele per i nativi che, però, vedranno drasticamente abbassare il proprio tono umorale con l'entrata del Luminare femminile nell'ostico Toro.

Toro: passionali. Luna e Urano a braccetto nel loro segno favoriranno, con ogni probabilità, le arti amatorie dei nati Toro. La Venere bilancina fornirà loro quel tocco di trasgressione sperimentativa che mancava in coppia

Gemelli: perplessi.

Il comportamento sopra le righe di un collega o un amico potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati del segno che, impulsivamente, chiederanno delle spiegazioni in merito.

Cancro: amore 'flop'. I rapporti logori o che si trascinano per inerzia vedranno, c'è da scommetterci, il proprio epilogo a causa dell'estrema severità data dalla doppia dissonanza di Urano e Saturno.

Vergine stressato

Leone: questioni materiali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Si tratta di un Martedì in cui, con ogni probabilità, ci sarà poco da fantasticare perchè gli Astri suggeriranno un atteggiamento pragmatico nel quale la ponderazione di ogni mossa sarà fondamentale.

Vergine: stressati. Da qualche giorno Mercurio ha abbandonato il loro segno, quindi la loro organizzazione mentale in merito alle faccende domestiche e lavorative può venir meno. Tale deficit potrebbe favorire lo stress.

Bilancia: nuovi amori. Un incontro fortuito di qualche giorno addietro potrebbe divenire un flirt o, nei casi più fortunati, una relazione d'amore a tutti gli effetti, complice il languido Nettuno e Venere nel proprio domicilio.

Scorpione: attriti lavorativi. L'ambiente lavorativo potrebbe risentire di qualche ostacolo di troppo, a causa delle copiose asperità in onda questo martedì. Sarà bene che sfoggino tutta la loro diplomazia per evitare controproducenti battibecchi.

Pesci ipocondriaco

Sagittario: ostinati. Difficile far cambiare idea ai nati Sagittario perchè resteranno fermi sulle proprie opinioni a qualsiasi costo. Tale ostinazione potrebbe essere mal digerita dall'amato bene.

Capricorno: il focus odierno dei nativi potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione per risolvere una spinosa faccenda.

Acquario: distratti.

Idee ed intenti dei nati Acquario risulteranno, con tutta probabilità, offuscati rendendoli, come conseguenza, distratti durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Pesci: ipocondriaci. Un lieve mal di testa o un semplice raffreddore potrebbe essere ingigantito dai nati Pesci che ne vorranno fare una scusa per non mettere il naso fuori casa. Amore in stand-by.