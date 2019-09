Le previsioni astrali di martedì 24 settembre 2019 sembrano essere veramente straordinarie per i nati sotto i segni di fuoco. Particolarmente fortunati saranno soprattutto l'Ariete e il Leone, molto favoriti sotto l'aspetto amoroso. Momento di gloria anche per il segno zodiacale del Capricorno, per il quale vi saranno novità e cambiamenti nel lavoro.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): vivete un momento estremamente magico nella relazione con la vostra metà.

Per i single, l'anima gemella potrebbe essere davvero dietro l'angolo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): stelle positive anche in vista del prossimo futuro. Buone prospettive anche in ambito sentimentale-amoroso con nuovi approcci favoriti dagli astri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): tra oggi e domani potreste essere particolarmente infastiditi e agitati a causa del comportamento di alcune persone a voi molto vicine.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): mettete in chiaro le vostre esigenze, anche nel lavoro, dove sembra che qualcosa non sia andato come da voi previsto. Siate più incisivi con i vostri colleghi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): siate meno sentimentalisti e romantici nella vita di coppia. Oltre alle belle parole al partner piace anche maggior pragmatismo, cosa che ultimamente sembra mancarvi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): se dovete parlare con qualcuno o prendere delle decisioni, rimandate tutto ai prossimi giorni perché gli astri avversi di oggi potrebbero consigliarvi male.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): con il partner ci vorrà molta pazienza per evitare litigi e discussioni. Anche un piccolo errore potrebbe scatenare il nervosismo del/della vostro/a compagno/a.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): in questo momento avete soltanto la necessità di essere sostenuto in una scelta importante della vostra vita. Distinguete le persone che meritano la vostra fiducia dagli amici opportunisti.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): dal punto di vista della vostra condizione di salute, sarà molto probabile che voi non vi sentiate nella perfetta forma fisica. Recuperate le energie e non stancatevi inutilmente.

Le previsioni per i segni di terra

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sarete molto stanchi a causa di una stressante settimana lavorativa. Questo vi causerà anche un leggero calo di tipo fisico.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la Luna sarà di passaggio nel vostro segno zodiacale e questo vi porterà grande fortuna nella vita sentimentale. Momento interessante anche nel lavoro con novità e intuizioni positive.

Toro (21 aprile – 21 maggio): nella giornata odierna sarete piuttosto svogliati e demotivati. Il vostro partner vi dovrà spingere a più riprese all'azione.