Le previsioni degli astri di mercoledì 25 settembre annunciano qualche difficoltà per i Gemelli, mentre sarà un periodo interessante per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: l'opposizione di Mercurio renderà la vostra condizione astrologica parecchio complessa. Per voi non sarà per nulla semplice realizzare gli obbiettivi che vi siete prefissati nei mesi scorsi.

Le vostre idee sono di base molto positive, ma il subentrare di terze persone renderà il tutto più complesso.

Toro: siete un segno favorito dalle stelle, anche se in ambito sentimentale potrebbe sorgere qualche piccola tensione. Dovrete prestare attenzione soprattutto alla gestione del denaro: è molto probabile che possano sorgere dei contrattempi economici, che non vi dovranno cogliere impreparati.

Gemelli: in questo mercoledì 25 settembre potreste essere parecchio agitati. Chi ha discusso in amore potrebbe non aver risolto le questioni con il partner, anzi la situazione potrebbe diventare ancora più problematica e sfociare in un nuovo litigio. Alcune difficoltà potrebbero derivare dal fatto che non riuscite a dedicare al partner il tempo che lei o lui desidera.

Cancro: ci sono in vista dei grandi progetti per il vostro futuro.

Dovrete cercare di evitare gli stress inutili. In ambito lavorativo potrebbero presto arrivare delle importanti opportunità. Al momento c'è qualcosa che non vi convince nella vostra relazione e state valutando la strada da prendere.

Leone: siete molto nervosi ed agitati in questo periodo. Questo vostro stato d'animo si ripercuoterà molto sulla relazione di coppia, che rischierà di essere più problematica del solito.

Sul lavoro state riscontrando alcune difficoltà, ma sarà solo una cosa passeggera.

Vergine: la giornata del 25 settembre potrebbe portarvi un grande recupero. Sul lavoro potrebbero presentarsi nuove opportunità che non vi aspettavate. Chi ha una relazione con i nati sotto il segno del Sagittario o dei Gemelli, potrebbe vivere qualche momento di squilibrio. Cercate di non essere eccessivamente puntigliosi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: periodo molto interessante per voi, in cui potrete conseguire dei piccoli, ma anche dei grandi successi. Cercate di essere sereni e mantenere la calma. Sul lavoro o in ambito familiare, potrebbe essere difficile riuscire a mantenere una certa serenità. Per questo motivo, molti potrebbero preferire restare in disparte.

Scorpione: grande energia e vitalità soprattutto a livello professionale.

Chi ha una bella storia d'amore potrebbe sentirsi ancora più complice con il partner. Chi è single, potrà fare degli incontri molto interessanti. Sul lavoro sarete molto impegnati per cercare di raggiungere obbiettivi ancora più ambiziosi.

Sagittario: siete in un periodo di giù di tono, ma mercoledì 25 settembre riuscirete a recuperare un po' di buonumore. In questa giornata evitate comunque incontri importanti o situazioni che potrebbero creare polemiche. Non amate chi vi contraddice e potreste manifestare reazioni esagerate.

Capricorno: potrete finalmente mettervi in gioco e realizzare i vostri sogni. Non lasciatevi influenzare troppo dagli errori che avete commesso in passato, ma vivete ogni situazione come l'istinto meglio vi dice. Sarete molto stanchi e affaticati, ma dovrete continuare a dare il meglio di voi sul lavoro.

Acquario: potreste trovarvi in una situazione complicata per via di alcuni problemi legali da dover risolvere. Cercate di non essere troppo ansiosi e di affrontare ogni cosa in maniera molto realistica. Dovrete usare molta prudenza se volete riuscire a venire a capo di ogni problema.

Pesci: Luna sul vostro segno nella giornata di mercoledì 25 settembre rappresenta sicuramente un punto di forza per voi. Avete in corso dei progetti a lungo termine che vi tengono particolarmente impegnati. Non lasciatevi distrarre da cose futili, ma sfruttate al massimo questo periodo per realizzare i vostri sogni.