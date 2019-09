L'ultima settimana del mese di settembre, compresa fra lunedì 23 e domenica 29, porterà importanti cambiamenti soprattutto per i nati sotto i segni d'acqua. Particolarmente favoriti saranno Cancro e Pesci: i primi saranno avvantaggiati nel lavoro e negli affari, i secondi godranno degli astri propizi soprattutto in amore e nelle relazioni sentimentali.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): dovrete fare i conti con un piccolo malessere fisico che vi porterà ad essere nervosi e irascibili con chiunque vi rivolgerà la parola.

Starvene un po' da soli non potrà che farvi bene.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il lavoro vi causerà qualche grattacapo di troppo a causa di incomprensioni professionali con i colleghi e col capo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non accontentatevi mai. Dovete puntare sempre in alto per raggiungere risultati importanti. Chi si adagia sul passato non otterrà mai il successo agognato.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): non prendete la vita troppo sul serio e ogni tanto concedetevi qualche momento di allegria e spensieratezza.

Essere troppo concentrati sul lavoro può anche essere controproducente.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): soffrirete la mancanza di una persona che si è dovuta allontanare da voi per motivi di lavoro. Non sarà facile sopperire alla lontananza di un punto di riferimento della vostra esistenza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la vostra situazione astrale, in seguito alle delusioni e gli insuccessi dei giorni passati, avrà delle ripercussioni anche in questa settimana. Miglioramenti arriveranno solo nel mese di ottobre.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): siete protetti dalle stelle. Sfruttate il momento astrale favorevole per fare nuove conoscenze amorose. Chi ha già una relazione sentimentale, invece, rafforzerà ancora di più il rapporto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): lasciatevi alle spalle il passato se volete trascorrere una settimana rilassata e senza pensieri. Alle volte la mente può essere il nostro peggior nemico.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): considerate che in questa ultima settimana di settembre le stelle sono dalla vostra parte, come del resto per l'intero mese. Se dovete iniziare un nuovo progetto, questo è il momento propizio.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): in questa settimana aspettate delle risposte importanti. Ma questo stato di incertezza vi porterà in una situazione di angoscia e preoccupazione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): se avete intrapreso da poco un nuovo legame sentimentale, non scoraggiatevi alle prime difficoltà. La vita di coppia richiede fatica e sacrificio e non è affatto semplice.

Toro (21 aprile – 21 maggio): assecondate il vostro partner in alcune decisioni da prendere se non volete trascorrere una settimana da incubo. Alla volte, anche nei rapporti sentimentali, conviene fare buon viso a cattivo gioco.