Questo mercoledì 11 settembre porterà grande fortuna in particolare ai nati sotto i segni zodiacali di Leone e Cancro. Nella giornata si preannunciano inoltre importanti novità in arrivo anche per Pesci e Toro: i primi vivranno momenti di grandi emozioni, i secondi potrebbero incontrare l'amore della loro vita.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): affrontate la giornata con serenità assoluta grazie al vostro carattere estremamente calmo, docile e mansueto.

Il temperamento mite vi servirà sia nella vita sentimentale che in ambiente lavorativo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): le stelle non sono molto favorevoli dal punto di vista amoroso. Dovrete attendere la fine della settimana affinché il rapporto con il partner migliori.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): astri davvero disastrosi in questo mercoledì di settembre. Amore e lavoro, salute e affari: nulla andrà per il verso giusto. Periodo davvero buio.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): il vostro partner ha bisogno di continue attenzioni, premure e certezze: non deludetelo, pena una possibile interruzione forzata della vostra relazione sentimentale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la professione vivrà qualche attimo di crisi dovuto al fatto che l'eccessivo carico di mansioni e responsabilità vi metterà in uno stato di profonda ansia e tensione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): alcune piccole tensioni domestiche mineranno la vostra pace familiare. Gestire la vita di coppia, soprattutto in presenza dei figli, non è affatto semplice.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): in confronto alla scorsa settimana, in questo mercoledì avrete qualche istante di spensieratezza e di felicità in più. L'amore vi regalerà una gradita ed emozionante sorpresa che non vi aspettate minimamente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): dovrete essere bravi a tenere sotto controllo lo stress e ristabilire nella vostra esistenza il regolare equilibrio tra lavoro e vita privata.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): questa giornata sarà caratterizzata da esilaranti esperienze di vita e avventure davvero molto originali. Non dimenticherete facilmente il divertimento di queste 24 ore.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il vostro capo sul lavoro potrebbe essere un vostro possibile rivale a causa di un piccolo screzio avvenuto qualche giorno fa: impegnatevi per riconquistare la sua fiducia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il lavoro vi porterà via molte energie e risorse. Non trascurate l'affetto della famiglia per rimanere troppo concentrati sulla vita professionale.

Toro (21 aprile – 21 maggio): grazie alle vostre molteplici conoscenze, potreste fare numerosi e nuovi incontri ed amicizie, sarete molto favoriti anche nella possibilità di incontrare la vostra anima gemella.