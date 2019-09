Una Luna molto amichevole e anticonformista anima l'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 11 settembre. L'astro d'argento in casa astrologica undicesima rende l'amore piuttosto libero, nel senso che alcuni segni zodiacali tenderanno a seguire un bisogno di maggiore indipendenza che si manifesta con l'approfondimento dei propri spazi vitali. Proprio in base a questo atteggiamento bizzarro e molto eccentrico, potrebbe sembrare che il modo di vivere le emozioni sia distaccato e controllato, nelle previsioni astrali segno per segno.

Voglia di libertà nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: controllati e piuttosto freddi nel provare le sensazioni amorose, tenderete a celare i sentimenti poiché influenzati da una Luna in Acquario che rende apparentemente anaffettivi. Ma scavando in profondità, potrete capire che questa irrequietezza è solo voglia di acquisire i propri spazi con libertà.

Toro: avrete la sensazione che alcune emozioni represse in passato, adesso risalgano a galla con impetuosità.

Attenzione a un atteggiamento molto libero che tramite Luna e Urano in quadratura, sprona a lasciare le tensioni di coppia, allontanandosi in maniera precipitosa.

Gemelli: un modo di fare libero e piuttosto eccentrico anima le sensazioni e Luna diventa complice nell'approfondire i sentimenti in modo bizzarro. Spiccherà il bisogno di accerchiarsi delle amicizie che contano, dando molta importanza non solo all'amore ma a tutti i rapporti sociali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: il desiderio di approfondire sempre più le sensazioni amorose è forte e dando per scontato il fatto di ricevere altrettanto amore dal partner, rischierete di donare troppo quando invece potreste approfondire le vostre necessità per ritrovare maggiore serenità.

Leone: una stravaganza che rema in maniera anticonformista andando troppo controcorrente, potrebbe irritare il partner stancandolo di questo atteggiamento troppo eccentrico.

Ma il bisogno di mettervi in mostra è forte, proprio a causa di una Luna in opposizione.

Vergine: la voglia di fare andare la relazione nel modo giusto porta a compromettere le proprie necessità per soddisfare quelle della persona amata. In questo modo però rischierete di non ricevere altrettanto amore così come lo elargite, quindi sarebbe meglio ritrovare un giusto equilibrio che prende in considerazione anche i vostri bisogni.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: socievoli e molto intuitivi, approfondirete rapporti amichevoli con gli amici, beneficiando di splendidi momenti in armoniosa e divertente compagnia. Un atteggiamento molto eccentrico farà sì che soddisfiate questa voglia organizzando un'uscita in coppia.

Scorpione: se sorgeranno delle complicazioni in coppia, ambedue le parti non faranno alcunché per risolvere gli attriti, proprio perché presi da Luna in quadrato con Urano che crea turbamenti piuttosto persistenti.

In ogni caso, cercherete maggiore libertà emotiva.

Sagittario: una spinta ottimistica e propulsiva spinge all'azione, investendo se stessi nella relazione di coppia senza esitazioni. Attenzione però a non essere troppo precipitosi, piuttosto valutate bene la situazione prima di agire.

Capricorno: un atteggiamento serio e razionale lambisce l'amore di coppia e Saturno e Plutone nel segno diventano testimoni di sentimenti chiari e molto profondi. Ma non cercate di soffocarli adottando un eccessivo autocontrollo che non giova di certo al rapporto di coppia.

Acquario: il passato diventerà del tutto superfluo con Luna nel segno che apre i sentimenti verso un futuro brillante. Il presente diventa più libero e anche l'amore di coppia si fa più intuitivo e passionale, anche se necessiterete dei vostri spazi per vivere con serenità.

Pesci: la stanchezza si fa sentire e peserà in coppia, sprigionando un atteggiamento polemico nei confronti del partner. Eppure gli astri cercano di smuovervi da questo torpore, cercando di avviare un rinnovamento costruttivo.