Una nuova giornata prende il via per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo dell'11 settembre 2019, momento che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione vivere un momento poco chiaro nei sentimenti, c'è la necessità di capire che cosa succede. Per il Toro grazia a Saturno nel segno risultati importanti.

Ariete: in amore, se dovete mettere in chiaro qualcosa questo è il momento giusto.

Approfittatene per fare il punto di una relazione. Nel Lavoro qualche fastidio da superare, entro domenica però potrebbe arrivare una bella notizia.

Toro: per i sentimenti se c'è qualcosa di cui dovete parlare, forse sarebbe meglio rimandare tutto a domani. Stanchezza in agguato. Nel lavoro con Saturno in aspetto ottimo si possono ottenere risultati importanti.

Gemelli: a livello amoroso Luna favorevole, tuttavia ci sono ancora perplessità e anche ripensamenti.

Nel lavoro, se avete un'attività creativa è probabile che possiate lanciarvi in un nuovo progetto.

Cancro: in amore momento importante per le relazioni interpersonali, anche per fare scelte in vista del futuro. A livello lavorativo è importante portare avanti le cose che vi interessano di più.

Leone: per i sentimenti, se c'è una persona che vi interessa e c'è stata una discussione, nel corso delle ultime ore sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso.

Nel lavoro cercate di stare attenti alle proposte. Se avete lavorato bene in passato ora arrivano maggiori soddisfazioni.

Vergine: a livello amoroso giornata particolare, cercate solo di mantenere sotto controllo l'aspetto economico. Nel lavoro, se ci sono persone che non vi piacciono potreste anche dire basta.

Previsioni e oroscopo 11 settembre 2019: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore è da tempo che ci sono tensioni che bisogna superare, dovete andare oltre.

Nel lavoro state attenti perché potrebbe scappare una parola di troppo.

Scorpione: a livello amoroso situazione poco chiara, rimandate a domani discussioni. Nel lavoro, se avete un'attività indipendente non ci sono ostacoli.

Sagittario: per i sentimenti cercate di non rimandare discussioni che oggi potranno essere facili da gestire. A livello lavorativo sembra finito il periodo di pausa e stanchezza.

Capricorno: in amore questa giornata parte con una situazione astrologica interessante, da sfruttare fino al 14. Nel lavoro le cose che fate partire in questo momento sono importanti. Stanchezza per il fisico.

Acquario: a livello sentimentale le coppie che hanno un buon legame non devono rovinare tutto per una piccola discussione. Nel lavoro se vi mettete a discutere potreste anche non cavarvela facilmente.

Giove comunque favorisce i nuovi incontri.

Pesci: in amore va meglio, ma cercate di evitare conflitti o di tornare alle tensioni che si sono create il 6 e il 7. A livello lavorativo non è il caso di fare il passo più lungo della gamba.