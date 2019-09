Secondo le previsioni zodiacali, questo mercoledì 2 ottobre favorirà molto i rapporti amorosi per i nati sotto i segni di Toro, Bilancia e Leone. Dovranno attendere giorni migliori, invece, i segni d'acqua, alle prese con stress, litigi e monotonia.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): l'amore della vostra vita potrebbe essere dietro l'angolo. Dovete solo essere bravi a saperlo riconoscere e non lasciarvelo sfuggire.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): una bella notizia vi arriverà da una persona che non vedevate da tempo. In serata qualche momento di stanchezza dovuto al troppo lavoro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): se c'è una cosa che vi riesce fare bene è quella di staccare la spina al momento giusto. Troppo stress sul lavoro: sarebbe il caso di prendervi una vacanza con la persona che amate.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): siete abituati a mettere sempre al primo posto il senso del dovere, ma non si può avere tutto sotto controllo.

Dopo una mattinata sotto pressione, sentirete tanta stanchezza in serata.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): occasione da prendere al volo con il vostro partner che vi proporrà una vacanza rilassante, utile per consolidare ancora di più la vostra relazione sentimentale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): se siete titolari di un'attività commerciale oppure se lavorate in proprio, potrete guadagnare qualche soldo in più in questo periodo.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il mese di ottobre non inizia benissimo per voi. Per avere buone occasioni in amore e qualche opportunità in più sul lavoro dovrete attendere ancora qualche settimana.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): avrete piccole tensioni in ambiente familiare per futili motivi. Non c'è da preoccuparsi perché presto le cose si sistemeranno.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): per il vostro segno zodiacale non è da escludere una mattinata sottotono, sarete piuttosto svogliati e annoiati dalla monotonia della solita routine quotidiana.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): in questa giornata vi si apriranno davanti a voi nuovi percorsi da intraprendere. Dovete essere più coraggiosi nel cimentarvi in un'avventura così come in una storia d'amore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): se dovete concludere un affare importante, questo sarà il momento più opportuno. Una bella notizia arriva anche sotto l'aspetto economico con guadagni in vista.

Toro (21 aprile – 21 maggio): se avete avuto un litigio con il partner, questa sarà la giornata giusta per farvi perdonare e fare pace. Per i single, favoriti gli incontri sentimentali.