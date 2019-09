È arrivato il mese di ottobre, primo periodo della stagione autunnale. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno? Vediamo l'Oroscopo con lavoro, salute e amore, e scopriamo come affrontare al meglio le giornate in arrivo. Negli ultimi tempi, i nati sotto il decimo segno zodiacale non hanno vissuto delle grandi novità, ma in campo lavorativo ci sono state molte riconferme.

Il periodo precedente, ha visto diversi pianeti favorevoli e questo ha consentito di avere molte occasioni per agire. In amore, non sono mancate novità, soprattutto per le coppie giovani. In campo salutare, fondamentale è stata la determinazione e l'energia, che hanno consentito di vivere i momenti senza eccedere in ansie o stress.

Nel mese di ottobre la fatica invece si farà sentire, avrete l'esigenza di appartarvi per poter recuperare la vostra vitalità.

A livello salutare, chi desidera iniziare una cura, riscontrerà esiti positivi. Diversi saranno i pianeti che transiteranno nel segno e questo consentirà comunque un veloce recupero. In amore, vivrete un mese di forza ed anche una relazione appartenente al passato potrebbe ritornare. In campo professionale le giornate più importanti saranno quelle comprese nella parte centrale del periodo. Vediamo, di seguito, quali sono le previsioni dettagliate che riguardano il settore professionale e quello amoroso dei nati Capricorno per il periodo di ottobre.

Oroscopo ottobre 2019: lavoro e amore del Capricorno

Come anticipato, ad inizio mese è possibile che a livello professionale sentiate un momento di fatica. Inizialmente non sarà semplice gestire le diverse situazioni anche perché potreste cedere a dei nervosismi. Arriveranno però delle conferme e delle risposte entro la terza settimana del mese e questo vi farà vivere un momento di ripresa. Favoriti in questo periodo anche gli studenti, le giornate migliori da sfruttare saranno quelle centrali.

Se desiderate fare delle richieste, fatele prima della fine del mese, potrete così ottenere delle immediate risposte. Con Marte dissonante, novembre vi vedrà un po' più sottotono, specie sulle questioni da risolvere.

A livello sentimentale, sarà possibile fare dei passi importanti. Chi ancora non ha iniziato una convivenza o fatto una proposta di matrimonio è possibile che prenda una decisione in questo periodo autunnale.

Chi ha voglia di vivere delle emozioni, dovrà invece mettersi in gioco. Nel mese di novembre riuscirete ad avere maggiore chiarezza a livello sentimentale, soprattutto le coppie che stanno insieme da molto tempo potranno trovare delle soluzioni a problemi nati in passato.