Il primo mese della stagione autunnale è arrivato. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione? Leggiamo, di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute di ottobre per l'ottavo segno zodiacale. L'ultimo periodo per il segno dello Scorpione non è stato semplice da affrontare, soprattutto in campo amoroso ci sono state delle questione da organizzare al meglio. Con Venere in transito favorevole è stato poi possibile recuperare e vivere un momento di ripresa.

Un recupero ha riguardato anche la forma fisica, nonostante le prime giornate del mese precedente vi abbiano visto giù di corda. In campo professionale, alcuni progetti non hanno riscontrato il vostro interesse, qualcuno anche pensato di affrontare dei cambiamenti.

In questo mese in arrivo, potrete organizzare a livello lavorativo dei nuovi percorsi da affrontare. Ottobre è un buon mese per concludere gli affari.

Bene anche l'amore, Venere e Mercurio nel vostro segno fanno si che viviate i vostri rapporti ed anche nuove conoscenze con maggiore passionalità. A livello salutare vivete un momento di forza. Nonostante l'opposizione di Urano, vivrete un buon mese con giornate in cui non mancherà l'energia. Evitate di stancarvi troppo, soprattutto nell'ultima parte del periodo, quando il Sole entrerà nel vostro segno regalandovi vitalità. Leggiamo dettagliatamente le stelle sui sentimenti e il lato professionale dello Scorpione.

Oroscopo ottobre 2019: lavoro ed amore per lo Scorpione

Come anticipato, diversi sono i pianeti dalla vostra parte che vi regaleranno maggiore e passionalità in amore. Le coppie che hanno discusso nell'ultimo periodo potranno godere di un momento di serenità ed equilibrio. Sono in arrivo anche delle buone notizie. Chi è in cerca dell'anima gemella potrà fare degli incontri, il momento è favorevole per prendere decisioni che possono cambiare la vostra vita.

Non tenetevi lontano dalle emozioni, se desiderate felicità sentimentale. Nel mese di novembre, le stelle vi regaleranno ancor più positività e vi sentirete pronti a fare dei passi importanti, come sposarsi o convivere. Chi ha vissuto delle crisi potrà guardare finalmente oltre.

Per quel che riguarda il lato professionale, i progetti iniziati precedentemente ora giungono al termine. Soprattutto la prima parte del periodo avrete la possibilità di valutare nuovi incarichi.

Quello di ottobre è un ottimo cielo per portare avanti delle contrattazioni e fare anche delle richieste, sarete certamente ascoltati. Il prossimo mese sarà un periodo di grande interesse in cui potrete valutare la vostra evoluzione personale per quel che riguarda gli affari.