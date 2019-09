Le previsioni astrali di domani, martedì 1° ottobre, si rivelano molto propizie in amore soprattutto per il segno zodiacale dei Pesci. Ottima situazione zodiacale anche per i nati sotto il Cancro e il Toro, molto favoriti rispettivamente negli affari e nelle relazioni sentimentali.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): in questa giornata sarete molto irascibili e nervosi.

Sarà meglio mantenere la calma ed essere prudenti in alcune scelte decisive.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): se qualcuno vi provoca potrebbe incorrere in una vostra violenta reazione. Attenti a non passare dalla parte del torto in una situazione in cui la ragione è tutta dalla vostra parte.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): oggi e domani vivrete una situazione di lieve stanchezza, ma questo, anche perché vi state dando da fare in diversi settori. Serata sottotono rispetto alle vostre aspettative.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): piccole vittorie in vista nel campo amoroso, ma nulla di veramente serio. Ci sarà un'occasione da sfruttare per recuperare un rimborso economico.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la vostra situazione astrale è piuttosto stabile. Avrete una buona Venere in arrivo nel vostro segno zodiacale, ma solo a partire dal fine settimana.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ricavate del tempo per mettere in chiaro alcune questioni d'amore e di lavoro, rimaste in sospeso per lungo tempo. Mai lasciarsi alle spalle retaggi del passato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): giornata molto fortunata e speciale perché Sole, Luna, Mercurio e Venere sono nel vostro segno zodiacale. Avrete riscontri positivi, soprattutto in serata, in amore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): non fate il passo più lungo della gamba. Nel pomeriggio avrete delle sensazioni strane: cresce l'agitazione e la rabbia nei confronti di un vostro possibile rivale amoroso.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): se hai fatto delle richieste nel passato proprio oggi potrebbe arrivare una bella risposta, un'importante novità. Gli affari procedono alla grande.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): attenzione alle difficoltà quotidiane soprattutto dal punto di vista finanziario: ci potrebbero essere spese impreviste.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in una situazione particolare dimostrerete di avere una capacità di comprensione maggiore di quanto pensavate.

Non cullatevi sugli allori soprattutto dal punto di vista professionale.

Toro (21 aprile – 21 maggio): se vi piace qualcuno potrete avanzare una proposta sentimentale, nonostante il vostro carattere timido e schivo. Se avete già una bella storia, fate dei progetti per il futuro.