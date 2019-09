Le previsioni astrali di mercoledì 25 settembre si prospettano essere davvero eccellenti per Ariete e Scorpione. I due segni zodiacali saranno molto favoriti rispettivamente in amore e nell'ambito lavorativo. Problemi di cuore coinvolgeranno i nati sotto la Bilancia, mentre incertezze e dubbi attanaglieranno il Leone.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): è un periodo di continui ripensamenti; non certo per colpa vostra, visto che avete le idee chiare, ma è solo perché siete circondato da persone poco leali o diffidenti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): buone soluzioni nell'immediato futuro, anche di carattere finanziario o pratico. Per chi vuole fare una scelta d'amore, il periodo è ideale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): da un po' di tempo i vostri atteggiamenti sono piuttosto irruenti. In amore ci saranno maggiori risorse, ma se esistono due storie nella vostra vita, dovrete fare una scelta.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): vi sarà proposta una nuova offerta di lavoro, ma prima di accettare valutate bene tutti i pro e i contro: non è tutto oro ciò che luccica.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): durante la giornata odierna litigherete spesso con il partner anche per futili motivi. Mantenete la calma e non alimentate il nervosismo del/della vostro/a compagno/a.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): dopo due giorni in cui siete stati sotto torchio, finalmente adesso potrete dire quello che pensate. A voi non sono mai piaciuti i saccenti, però, ve li ritrovi attorno.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): non accettate consigli dagli amici, sarà meglio sbagliare con la propria testa che fare la scelta giusta per altrui volontà.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): più ci avviciniamo alla fine dell'anno e più sarà facile recuperare emozioni positive. Sarà un momento in cui avrete grandi soddisfazioni sul lavoro e una bella sorpresa in amore.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi sole e luna non vi saranno molto favorevoli e vi sentirete poco bene. Aspettate almeno l'inizio del prossimo mese per vivere qualche cambiamento.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non chiudetevi su voi stessi. Potete anche avere buone stelle, ma se non le sapete sfruttare non accadrà nulla di positivo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in amore possibile rinascita per chi è rimasto bloccato da tempo.

Periodo meno positivo sul lavoro con una difficile scelta da prendere.

Toro (21 aprile – 21 maggio): la barca galleggia, ma il mare è in piena già da qualche mese. Il vostro carattere fiero e imbattibile vi permetterà di superare anche questa, ma ogni tanto anche voi avreste bisogno di una pausa di relax.