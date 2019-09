L'Oroscopo del fine settimana approfondisce l'entrata di Luna prima in Vergine e poi in Bilancia. Una Luna riservata, che ama ma non lascia trasparire le emozioni, passando in Bilancia diventa più disinvolta e carica di emozioni, grazie anche alla congiunzione che si va a formare con Mercurio, Venere e Sole. Una gran voglia di amare sarà soddisfatta soprattutto da Toro, Capricorno e Vergine nelle giornate di venerdì e sabato, Acquario, Gemelli e Bilancia nella giornata di domenica. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo

Ariete: indecisi e incostanti, potreste essere influenzati dal giudizio altrui soprattutto domenica. Alcune difficoltà amorose animeranno questo weekend e in coppia potrebbero sorgere litigi, forse a causa di un atteggiamento troppo ragionato nei confronti dell'amore.

Toro: puntate tutto su una sfera emozionale che venerdì e sabato garantirà una personalità magnetica. Sarete però molto soggiogati dal pensiero altrui, quando invece dovreste decidere con la vostra mente quale piega far prendere alle sensazioni amorose.

Domenica Marte chiederà una spinta in più da dare con energia all'amore, che ne dite risponderete di sì?

Gemelli: poco socievoli e chiusi in un'interiorità tutta vostra, nel weekend potreste subire l'effetto di Marte e Luna in quadratura che rendono il comportamento un tantino presuntuoso. Miglioreranno e si sensibilizzeranno le emozioni nella giornata di domenica.

Cancro: l'influenza del satellite notturno renderà gli affetti alquanto controllati da una riflessività tipica della Vergine.

Venerdì una sorta di introspezione riporterà alla mente alcuni gesti di affetto appartenenti al passato, che rielaborerete con consapevolezza per correggere e migliorare la relazione amorosa attuale.

Leone: la giornata di domenica sarà particolarmente profonda e promettente per l'amore. Luna incontrerà gli altri pianeti favorevoli in Bilancia e garantirà divertimento e romanticismo. Se siete single, si preannuncerà l'inizio di una nuova relazione amorosa.

Vergine: una Luna riservata ma molto capace di amare garantirà splendide sensazioni nella giornata di venerdì, anche perché viene caricata di energia dinamica dalla presenza di Marte nel segno. Gesti affettivi ricchi di significato saranno la prova del vostro amore, dove si concentreranno emotività e romanticismo.

Previsioni astrali sensazionali

Bilancia: molto socievoli e spontanei, ricercherete l'armonia e alcune conferme amorose che possano colmare le insicurezze.

Le percezioni amorose diventano più intellettuali grazie alla presenza di Mercurio che insieme a Luna nella giornata di domenica garantiranno ottimi rapporti con la persona amata.

Scorpione: molto premurosi con le persone che amate, prenderete a cuore le loro situazioni, desiderosi di offrire aiuto. In amore, una percezione sottile delle sensazioni altrui farà cogliere delle sfumature sottilissime dell'animo di chi sta vicino.

Aumenteranno anche le possibilità di concretizzare l'amore in maniera completa e romantica.

Sagittario: Giove e Venere in sestile garantiranno attimi di puro relax e ricercherete un nuovo benessere rigenerante. Che ne dite allora di concedervi un weekend all'aria aperta? L'amore prenderà il volo in questo fine settimana incantevole.

Capricorno: venerdì tenderete a ricercare la perfezione nella storia amorosa o in un probabile futuro partner amoroso che state valutando a fondo. Siete alla ricerca di un equilibrio che lambisca anche la sfera affettiva, garantendovi una stabilità che conquisterete solo con la lungimiranza.

Acquario: eleganti e spontanei, la Luna sarà complice domenica nel rendere l'ambiente che circonda gli affetti più armonioso. Una forte dose di ottimismo sarà elargito da Luna in posizione favorevole che farà approcciare alle novità amorose con maggiore determinazione, garantendo il consenso delle persone a voi care.

Pesci: se l'inizio del weekend sarà alquanto teso per le sensazioni amorose, domenica Luna assumerà una posizione favorevole per gli affetti, a patto che lasciate fluire le emozioni in maniera più libera.