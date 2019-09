Venerdì 27 settembre 2019 troveremo la Luna e Marte in Vergine mentre Plutone e Saturno saranno nel segno del Capricorno. Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Giove continuerà il suo moto in Sagittario ed Urano proseguirà nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno permarrà nel segno dei Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: briosi. Saranno probabilmente l'anima della festa ovunque andranno, dall'ambiente professionale al focolare domestico il loro sorriso donerà buonumore alle persone con cui si rapporteranno.

2° posto Sagittario: amici. Il focus odierno dei nati Sagittario potrebbe essere orientato sulle questioni amicali e sul divertimento dunque quale migliore occasione per organizzare una cena assieme agli amici di sempre.

3° posto Capricorno: a testa bassa. Lavoreranno, con ogni probabilità, a testa bassa per l'intero venerdì mettendo volutamente in secondo piano partner ed amici per arrivare più celermente alla meta professionale che si sono prefissati.

I mezzani

4° posto Toro: concentrati. Risulteranno determinati questo venerdì i nati Toro sul versante professionale. Nulla sfuggirà al loro sguardo vigile e potrebbero ricevere qualche gratifica inaspettata.

5° posto Bilancia: famiglia. L'attenzione dei nativi, con ogni probabilità, verrà richiamata dalla famiglia originaria alla quale servirà il loro supporto per risolvere una faccenda complicata.

6° posto Pesci: nullafacenti. Non vorranno muovere in dito ne in casa ne fuori quest'oggi i nati del segno che, con tutta probabilità, prediligeranno l'ozio a qualsiasi altra attività gli verrà proposta.

7° posto Cancro: routine. Venerdì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati del segno. Farebbero bene a dedicarsi alle attività pratiche rimandate nei giorni scorsi.

8° posto Gemelli: ambiguità. Lo strano comportamento dell'amato bene farà drizzare le antenne dei nativi che, impulsivamente, chiederanno numi ma non riceveranno le risposte consone alle domande poste.

9° posto Scorpione: umore 'flop'. Il tono umorale nativo potrebbe essere sotto i livelli standard e, di conseguenza, anche il loro atteggiamento risulterà indisponente, specialmente nell'ambiente professionale.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: esausti. Le urgenze giornaliere risulteranno, c'è da scommetterci, superiori al solito mettendo a duro sforzo i nati Vergine che, verso sera, saranno oltremodo esausti.

11° posto Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze in onda questo venerdì renderanno i nati del segno inclini ai facili nervosismi, anche per questioni di poco conto. Lavoro in stand-by.

12° posto Acquario: svogliati.

Poca la voglia di fare che oggi dimostreranno i nativi e, dato questo, sarà bene che si prendano un giorno di ferie, ove possibile, per evitare richiami dai superiori.