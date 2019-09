Ottobre sarà un molto interessante dal punto di vista zodiacale. Il decimo mese dell'anno regalerà soddisfazioni in amore ai nati sotto il segno dell'Acquario. Saranno trentuno giorni fortunatissimi per i Pesci, ai quali ottobre regalerà tante piacevoli novità. Lavoro e amore favoriranno anche il segno zodiacale dell'Ariete, per il quale si prospetta una situazione astrale particolarmente rosea.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): le stelle cominciano a prendere le vostre difese a partire dalla terza settimana di ottobre.

Nella prima decade del mese, invece, è possibile che vi sientate un po' fiacchi e demotivati.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): dopo i disguidi lavorativi con il vostro capo, finalmente ritroverete la giusta sintonia e serenità nell'ambito professionale. Bene anche la vita di coppia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): in questo mese avrete la luna opposta al vostro segno zodiacale. Ciò non vuol dire che le cose andranno male, ma dovrete faticare molto di più per raggiungere successi e soddisfazioni.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): in questi trentuno giorni ci saranno blocchi o situazioni poco chiare che bisognerà affrontare con decisione e determinazione: non arrendetevi alle prime difficoltà.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non pensate al passato e a chi lo rappresenta. Focalizzate le vostre energie sulla vostra persona: alle volte essere bonariamente egoisti aiuta molto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): affinità, erotismo e passionalità con il partner raggiungeranno in questo mese il top della condizione. Per i single, novità in arrivo: una bella amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ritroverete l'affetto e la stima di un amico di vecchia data, questo vi farà capire che la vita è imprevedibile e quando meno ve lo aspettate vi può sempre sorprendere.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): ottobre sarà un mese di transizione. Nel lavoro vi saranno offerte soluzioni part-time, ma a breve, verso la fine dell'anno, ci sarà da rivedere tutto.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): consumerete molte energie per portare avanti un progetto di lavoro davvero importante. Ciò vi sottrarrà tempo prezioso da dedicare all'amore e alla famiglia.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): le prime settimane di ottobre saranno piuttosto statiche e monotone.

Miglioramenti in arrivo negli ultimi dieci giorni del mese con piccoli grandi successi in vista.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): dopo i disastrosi mesi estivi, la situazione astrale inizia pian piano a migliorare. Anche i sentimenti subiranno cambiamenti in positivo a partire dal giorno 23.

Toro (21 aprile – 21 maggio): a partire dal giorno 25, quando Venere entrerà nel vostro segno zodiacale, vi saranno grandi novità in amore e sul lavoro.

Fino ad allora dovrete fare i conti con ansie e preoccupazioni.