Sabato 28 settembre 2019 troviamo la Luna, il Sole, Mercurio e Venere nell'orbita della Bilancia mentre Marte sarà in Vergine. Plutone e Saturno continueranno il loro moto nel segno del Capricorno come Giove nel Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro con Nettuno che sarà nel segno dei Pesci ed Urano permarrà nel segno del Toro.

Gemelli briosi

Ariete: adirati. La moltitudine di Pianeti nell'avversa Bilancia tenderà ad innervosire i nativi rendendoli inclini ai diverbi nell'ambiente professionale.

Sarà bene che riflettano a fondo prima di esternare il loro malcontento.

Toro: figli. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere indirizzato verso l'educazione dei propri figli dove, per non creare inutili e controproducenti frizioni, sarà bene trovare un compromesso che accontenti entrambe le parti.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno grazie ai Pianeti nel loro Elemento che gli doneranno brio e vitalità che potranno orientare ovunque desiderino.

Cancro: gelosi. L'atteggiamento ambiguo dell'amato bene farà, con ogni probabilità, drizzare le 'antenne' dei nati Cancro scatenando la loro gelosia impulsivamente, dono sgradito di Urano taurino.

Progetti per Leone

Leone: progetti. Sabato in cui i nati Leone, c'è da scommetterci, avranno più chiari le prossime mosse da effettuare per raggiungere celermente le loro mete professionali. Amore in secondo piano.

Vergine: affaccendati. Le incombenze da portare a termine questo sabato per i nati del segno potrebbero essere più del previsto e, la loro cupidigia nell'ultimarle tutte, li stresserà a fine turno.

Bilancia: sereni. Il clima nel focolare domestico subirà, con ogni probabilità, i favori dei Pianeti nel segno che donerà tranquillità e serenità rendendo più semplice sorvolare sulle mancanze del partner.

Scorpione: umore 'flop'.L'umore dei nativi potrebbe essere sotto i livelli minimi e renderli, di conseguenza, uggiosi e burberi nei loro comportamenti verso le persone che li circonderanno.

Capricorno distratto

Sagittario: spese extra. I nativi potrebbero avere a che fare con qualche spesa inaspettata che farebbero bene a non prendere alla leggera se vorranno evitare eventuali more.

Capricorno: distratti.

Le idee dei nati Capricorno in questo sabato non saranno, con ogni probabilità, molto fluide e lucide quindi sarà bene che rinviino le scelte importante ai giorni seguenti.

Acquario: shopping. L'ultimo modello tecnologico sarà probabilmente l'obiettivo da acquistare dei nativi nella giornata odierna. Non baderanno a spese per aggiudicarselo durante le ore pomeridiane.

Pesci: bugie. Una 'non verità' detta all'amato bene potrebbe essere pronunciata dai nati Pesci per evitare ramanzine, però, il partner stenterà a credergli ugualmente.