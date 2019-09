Lo zodiaco di venerdì 13 settembre preannuncia un'ottima situazione astrale, soprattutto per i nati sotto i segni d'aria, in particolare i Gemelli e la Bilancia. Molto fortunato sarà anche il segno zodiacale della Vergine, che vivrà una giornata molto propizia soprattutto negli affari e sotto l'aspetto professionale.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): le opposizioni planetarie di questi giorni vi creeranno qualche piccolo problemino nella vostra vita di coppia.

Per i single, l'amore tarderà ad arrivare.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il forte stress maturato nell'ambiente lavorativo potrebbe farvi vivere qualche dubbio d'amore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): attenzione a qualche fastidio fisico dovuto ad un eccessivo sforzo sportivo. Non sollecitate troppo il vostro corpo per non avere brutte sorprese.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): prosegue il momento di gloria per il vostro segno zodiacale.

Anche in questa giornata tutto sarà perfetto, grazie alla favorevole congiunzione astrale tra Mercurio e la Luna. In amore riceverete una piacevole sorpresa.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): le stelle vi regaleranno ventiquattr'ore di assoluta serenità. Godetevi l'affetto familiare e l'amore dei vostri cari. Anche la salute raggiungerà nella giornata odierna il top della condizione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): periodo non particolarmente florido per le finanze. Attenzione a come spendete i vostri soldi: oggi saranno troppe le spese e poche le entrate.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): mettervi a discutere non sarà utile per il vostro stato di salute, e per il vostro nervosismo soprattutto. Potreste pentirvi di avere detto troppo o esservi scagliati contro qualcuno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): già in mattinata avrete qualche piccola grande perplessità circa il nuovo progetto professionale in cui vi siete avvicendati.

Dovrete superare non poche difficoltà prima di raggiungere il tanto agognato successo lavorativo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): incertezze e dubbi vi tengono legati ad un passato non troppo sereno. Dovete impegnarvi per uscire il prima possibile da questa situazione di stallo per la vostra esistenza.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sul posto di lavoro dovrete superare una prova importante che vi metterà di fronte alle vostre reali capacità professionali: non scoraggiatevi, sebbene la posta in palio è davvero alta.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): se dovete intraprendere un nuovo progetto lavorativo, oggi sarà la giornata giusta per farlo. Gli astri vi assistono e il vostro temperamento deciso e risoluto sarà la vostra arma vincente.

Toro (21 aprile – 21 maggio): state vivendo un periodo di enorme instabilità nel lavoro come nella vita privata. Solo a partire dalla settimana prossima le cose miglioreranno e tutto vi apparirà più chiaro e determinato.