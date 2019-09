L'Oroscopo di venerdì 13 settembre prevede una giornata di chiarimenti per il Toro, mentre il Leone potrebbe sentirsi agitato. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: potreste essere particolarmente preoccupati per alcune questioni che riguardano la vostra famiglia. Il mese di settembre si sta mostrando parecchio complicato per voi. Alcune conferme lavorative tardano ad arrivar, vi toccherà rimboccarvi le maniche e trovare una soluzione.

Toro: in questa fase non è il caso di fissare nuovi incontri e chiarimenti. Il vostro stato d'animo non è dei migliori e una parola in più, detta con superficialità, potrebbe farvi esplodere e creare un litigio. Sono favoriti i cambiamenti, anche se è nell'aria molta agitazione in vista di alcune interessanti novità.

Gemelli: giornata positiva quella del 13 settembre, per incontri e nuove esperienze.

Vi piace vivere in maniera libera e spensierata. Chi sta vicino a voi deve essere in grado di darvi nuovi stimoli. In molti potrebbero accusare una certa stanchezza perchè impegnati su più fronti lavorativi.

Cancro: l'ultimo periodo non è stato facile da affrontare, ma finalmente potrete gestire la vostra vita con maggiore tranquillità. Dovrete cercare di cambiare alcune cose che non vi stanno bene, anche professionalmente parlando.

Esprimete i vostri dubbi a chi vi è più caro: sicuramente ricevere una mano d'aiuto.

Leone: non siete del tutto sereni e tranquilli. Negli ultimi mesi siete stati molto impegnati dal punto di vista professionale, ma non vi sentite adeguatamente ripagati per il vostro duro impegno. Cercate di non sfogare tutto il vostro nervosismo in amore, siate prudenti.

Vergine: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero pensare di apportare dei cambiamenti alla propria vita in questo venerdì 13. Avete bisogno di un po' di brio e di fare cose diverse rispetto al vostro solito.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: negli ultimi tempi avete riscontrato diverse difficoltà lavorative, ma state comunque cercando di proseguire il vostro cammino nella maniera migliore possibile. Saturno in aspetto dissonante vi porterà ad impegnarvi tanto sotto diversi punti di vista della vostra vita. La determinazione è sicuramente una dei vostri punti di forza.

Scorpione: le stelle sono dalla vostra parte e questo vi aiuterà a lasciarvi alle spalle il passato e guardare avanti verso il futuro.

A causa di una delusione passata, fino ad ora non siete riusciti a legarvi sentimentalmente. Avete bisogno di qualcuno con cui sfogarvi e riuscire a condividere le novità della vostra vita.

Sagittario: venerdì 13 settembre sarà un giorno molto particolare, in cui rischierete di avere reazioni esagerate. A livello lavorativo avete voglia di sentirvi più autonomi. Certe di essere più tolleranti e di non pretendere che gli altri assecondino tutte le vostre idee.

Capricorno: avete vissuto un'estate molto intensa e a tratti un po' agitata. In questo periodo potreste beneficiare di importanti cambiamenti per cui avete lavorato per diversi mesi. Avete creato delle buone basi per nuovi progetti e soddisfazioni future. La vostra voglia di fare sarà presto premiata.

Acquario: siete delle persone molto efficienti, che amano darsi da fare in diversi aspetti della vostra vita. Fare tante cose insieme non sempre porta buoni risultati. Provate ad essere più organizzati e a stabilire le priorità nella vostra vita.

Pesci: il 13 settembre riuscirete a dare maggiore spazio ai vostri sentimenti. Venere in ottimo aspetto vi farà sentire più amati e più propensi ad amare. In ambito professionale arriverà un periodo top, anche se al momento dovrete pazientare ancora un po'.