Le stelle di giovedì 12 settembre 2019 si preannunciano molto interessanti per i segni zodiacali di terra, soprattutto per Capricorno e Vergine. Incertezze e dubbi nella vita di coppia coinvolgeranno i nati Pesci. Il lavoro e gli affari procedono alla grande per Scorpione e Capricorno.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete: avrete ancora qualche contenzioso aperto con il passato: una questione legale che non è stata risolta ancora.

Non preoccupatevi, non ci sarà alcuna conseguenza.

Sagittario: giorno di grande felicità e successo. Se siete titolari di un'attività commerciale, ci saranno guadagni in arrivo per voi.

Leone: godetevi la vita e sfruttate la buona congiunzione astrale del satellite Luna con il pianeta Venere, che favorirà notevolmente i vostri contatti sociali.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli: per i sentimenti questo sarà un periodo di grandi scelte emotive: non limitate il vostro raggio di azione, soprattutto se il cuore è solo da troppo tempo.

Acquario: cambiamenti in vista nella vostra vita privata. La prima cosa che dovrete fare sarà tagliare i rami secchi.

Bilancia: con una persona del segno dell'acquario nascerà un rapporto molto stimolante. Sul lavoro fate attenzione ai vostri colleghi con i quali sarete in continua competizione.

I segni d'acqua

Cancro: dovrete rinunciare ad un progetto importante o ad una collaborazione piacevole pur di non vivere più tormenti.

Qualcuno non vuole riconoscere il vostro valore.

Pesci: tenete sotto controllo il nervosismo, sia nell'ambito lavorativo che in quello familiare. Nel rapporto di coppia ci sono perplessità e dubbi: non vedete tutto nero.

Scorpione: il successo è dietro l'angolo e sarà la giusta gratificazione per il vostro lavoro e i vostri sforzi professionali. Ottima anche la situazione dal punto di vista amoroso.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno: sarà uno dei giorni più allegri e spensierati di questo settembre. Il lavoro procede bene così come gli affari. In amore avrete una gradita sorpresa.

Vergine: la vostra relazione sentimentale è un vero e proprio successo: finalmente avrete trovato l'uomo/la donna della vostra vita. Per i single, favoriti incontri e nuove conoscenze.

Toro: sul luogo di lavoro dovrete fare i conti con le vostre reali capacità professionali.

Se agirete sempre controcorrente o per stupire gli altri, prima o poi rischierete di sbagliare.