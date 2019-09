Martedì 10 settembre troviamo la Luna transitare nel segno dell'Acquario, mentre Marte, Mercurio, Venere e il Sole stazioneranno in Vergine. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, come Giove proseguirà nell'orbita del Sagittario. Urano si troverà nel segno del Toro, nel frattempo Nettuno sarà stabile in Pesci.

Umore 'flop' per Ariete

Ariete: umore "flop". Le copiose asperità in onda durante questo martedì potrebbero abbassare il tono umorale dei nativi.

La loro voglia di mettersi in gioco sarà pari allo zero e farebbero meglio, ove possibile, a prendersi un giorno di ferie.

Toro: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nati Toro sarà, con tutta probabilità, orientato sulla famiglia d'origine che reclamerà il loro supporto. La tempestività sarà fondamentale per risolvere la faccenda.

Gemelli: distratti. La dissonanza del duetto Sole-Mercurio potrebbe appannare intenti e idee dei nati del segno rendendoli, di conseguenza, inclini alle distrazioni durante lo svolgimento delle urgenze pratiche.

Cancro: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze da portare a termine durante questa giornata per i nati Cancro, che probabilmente non si tireranno indietro correndo il rischio di stressarsi oltremodo.

Scorpione perplesso

Leone: accordi. La Luna acquariana in contrasto con l'accoppiata di Terra Urano-Saturno potrebbe favorire gli accordi verbali o scritti dei nati Leone. Favorite le compravendite immobiliari.

Vergine: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri, nella giornata odierna, sarà, c'è da scommetterci, prosperoso e i nativi potranno indirizzarlo nei progetti in essere, traendone ottimi responsi.

Bilancia: mondani. Un martedì dove i nati del segno vorranno, con tutta probabilità, dedicare ampio spazio al divertimento, scegliendo di organizzare una divertente serata con gli amici di sempre.

Le risate saranno assicurate.

Scorpione: perplessi. Il comportamento ambiguo di un amico potrebbe rendere perplessi i nati Scorpione che, inizialmente imbronciati, chiederanno spiegazioni in serata alla persona in questione.

Pesci pigro

Sagittario: amici. Giornata in cui i nativi potrebbero scegliere di svagarsi dal tran tran quotidiano. Inviteranno probabilmente alcuni amici a casa loro per una cena che li metterà di buonumore.

Capricorno: stacanovisti. Niente e nessuno riuscirà a fermare la voglia di far avanzare celermente i loro progetti. Lavoreranno duro dalla mattina alla sera, mettendo in secondo piano gli affetti.

Acquario: bugie. A fin di bene, o con malizia, oggi i nati Acquario potrebbero dire una bugia per "salvare capra e cavoli" in una spinosa faccenda lavorativa. Complice la Luna, la passeranno liscia.

Pesci: pigri.

L'antitesi del Capricorno odierno saranno i nati Pesci, perché se i primi quasi non accuseranno la stanchezza, i secondi lo saranno senza muovere un dito.