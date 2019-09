L'Oroscopo di domani lunedì 9 settembre 2019 cosa porterà di interessante ai primi sei segni dello zodiaco? Intanto, in bella evidenza direttamente per bocca dell'Astrologia applicata al periodo, l'ingresso di una specialissima Luna in Acquario. L'Astro della Terra senz'altro favorirà l'amore, l'amicizia, la famiglia e gli affetti in generale; ovviamente non a tutti i segni. A proposito di predizioni fortunate, diciamo subito che a poter contare della massima collaborazione sponsorizzata da stelle esclusive e di parte, solamente cinque 'prescelti'.

Di certo ad avere il massimo supporto da parte degli astri saranno in primis Cancro, Leone e Vergine, trio valutato nel contesto con le cinque stelline della buona sorte. Abbastanza positivo il momento anche per gli amici nativi dell'Ariete e del Toro, in questo caso preventivati nel periodo con le quattro stelline indicanti una normale routine. Invece, sotto le attese il prossimo lunedì per coloro aventi il simbolo astrale dei Gemelli nel proprio Tema di Nascita. Purtroppo per quest'ultimi la giornata è stata valutata nelle previsioni zodiacali del 9 settembre con le tre stelline dei periodi 'sottotono'.

Classifica stelline 9 settembre 2019

Urge una risposta in merito a come saranno le stelle in questa parte della settimana? Allora, a tale scopo la cosa migliore da fare è senz'altro quella di prendere in considerazione la nuova classifica stelline quotidiana, quest'oggi imperniata sulla giornata di lunedì 9 settembre 2019. Come già anticipato in apertura, ad avere di diritto l'ambita corona di segni migliori in assoluto, tra i sei in analisi in questo frangente, saranno Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di conoscere quali sono i segni migliori e peggiori del momento?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nulla di più semplice, a seguire la scala dei valori con le stelline al completo:

★★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Gemelli.

Oroscopo lunedì 9 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In questa nuova partenza settimanale le questioni legali, le trattative commerciali, le compravendite di immobili subiranno un ritardo. In questo Cielo attivo, che riserva una buona dose di fatica, può darsi che una parte dei vostri sforzi saranno ripagati.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, non è ancora arrivato il momento del riscatto. Oggi e domani tanti di voi Ariete avvertirete una gran voglia di ribellarsi ai soliti schemi: attenti a non agitare troppo le acque soprattutto in ambito di coppia, ma anche tra gli affetti familiari. Nervosismo in agguato. Single, una buona idea dovrà purtroppo essere ricacciata dentro al cassetto dal momento che i tempi non sono affatto quelli giusti; abbiate pazienza, magari sforzandovi di trovare un modo nel pomeriggio per poter compensare un'eventuale delusione della mattinata: in realtà non sarà difficile trovarlo data la bella occasione che (forse) capiterà d’improvviso.

Nel lavoro, finalmente riuscirete a trovare la risposta a una domanda che vi ponete da diverso tempo: la cosa buffa sarà che essa arriverà di colpo in un momento durante il quale non la stavate nemmeno cercando.

Toro - La giornata del 9 settembre sarà decisamente lineare, tutto sommato abbastanza buona anche se a tratti leggermente impegnativa. Cercate di trovare un buon compromesso tra quello che vi suggerisce l’istinto e ciò che invece vi ha consigliato una persona che ha decisamente voce in capitolo.

In serata resterete in ansia nell'attesa di una persona amica; ne varrà la pena, anche se ci sarà da aspettare un po', in compenso quando arriverà sarà come se fossero passati solo cinque minuti dall’ultima volta! Abbastanza alto invece sarà il rischio di commuoversi quando, sul finire del pomeriggio, otterrete una prova di affetto decisamente importante; ebbene, cosa c’è di male a lasciarsi andare? In amore, vietato fissarsi su un pensiero molto fastidioso che vi siete creati completamente da soli (dimenticatelo proprio!), concentratevi invece su una frase molto bella che vi è stata detta di recente, e che avevate quasi dimenticato. Single, dovete cercare di recuperare il tempo perduto. Se una persona in amore non ha risposto correttamente ad una vostra richiesta, da oggi ufficialmente si apre una fase critica che proprio voi potreste iniziare. Nel lavoro, la situazione da un punto di vista delle attuali attività non si risveglia. Non bisogna sottovalutare contatti o contatti con altre città: come si dice, da cosa nasce cosa...

Gemelli - In arrivo un lunedì d'inizio settimana alquanto 'dispettoso'. Le stelle vi costringeranno a rivoluzionare alcuni vostri piani, soprattutto nella parte centrale di questa giornata settembrina. Qualsiasi cosa voi Gemelli abbiate in mente di fare meglio concluderla sfruttando alcuni flussi positivi a metà giornata che produrranno un effetto tonico. E nel finale di pomeriggio anche parte dell'Astrologia inizierà lentamente a tornare favorevole: incontri favoriti, emozioni ancora in alto mare... In amore, approfittate quindi della discreta positività del pomeriggio per portare avanti progetti o novità: potreste ricevere delle buone soddisfazioni in ambito familiare come anche in coppia. Solo che in alcune situazioni ci vorrà da parte vostra un po' di pazienza in più del solito. Tranquilli, dalla prossima settimana si riparte! Single, è da qualche giorno che siete molto indaffarati e state cercando di fare tante cose contemporaneamente. Attenzione che tutto questo non limiti alcuni spazi che riguardano amore e amicizie. Nel lavoro, un lieve nervosismo è già nell'aria, ma questo è normale dal momento che la Luna si trova ancora nel tuo segno zodiacale. Forse per qualcuno sarà opportuno verificare conti e questioni familiari.

Astrologia del giorno 9 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata scintillante, valutata nelle predizioni di lunedì come perfetta per mettere in campo nuove idee da sfruttare soprattutto nei sentimenti. La quotidianità vi metterà di fronte ad un bivio: anche se vi spaventa lasciare la strada vecchia per la nuova, quello che potreste trovare ha potenzialità di essere infinitamente migliore rispetto a ciò a cui siete abituati. In amore intanto, la Luna in Acquario generosa e affabile nei riguardi del vostro segno vi renderà più audaci del solito. Sfruttate questo transito per proporre una delle vostre idee più sfiziose in ambito di coppia: la forza di persuasione non vi mancherà. Single, il momento consiglia di muoversi all'interno delle situazioni con tanto buon senso: il successo è scritto nelle stelle, questo è assodato, ma dovrete metterci molto del vostro affinché tutto vi ritorni. Nel lavoro, grande giornata dal punto di vista delle attività quotidiane. Non commettete l’errore di essere burberi con chi vi stima e confida nelle vostre capacità: un gesto gentile farà felice chi sopporta le vostre 'paranoie' senza senso. Se lavorate alle dipendenze, dovrete attenervi alle mansioni che vi sono state a suo tempo affidate, evitando di fare di testa vostra.

Leone - La giornata in esame in questo contesto si preannuncia per tanti di voi Leone davvero ottima e quasi tutta improntata alla fortuna e al buon umore. La Luna, in transito dal Capricorno all'Acquario, faciliterà un percorso di rinnovamento interiore che vi sarà utile in particolare per progredire in una situazione attualmente in stallo. Più riuscirete ad essere sinceri con voi stessi, più grandi saranno i risultati che otterrete. In amore, tutto procederà abbastanza bene. Cercate di fare attenzione solo all'ambiente familiare: se volete vivere tranquillamente la vostra storia d’amore non fatevi condizionare da nessuno. Qualcuno potrebbe intromettersi fra voi e la persona amata, e questo fatto potrebbe risultare non proprio positivo per la buona riuscita del rapporto. Single, questa fase porterà momenti di grande intimità emotiva ma anche ombre minacciose dovute alla vostra vulnerabilità. Tenderete a scorgere pericoli anche dove non ce ne sono: lavorate troppo di fantasia! Iniziate con il tenere gli occhi aperti e i piedi ben piantati a terra. Nel lavoro, potreste avere la fortuna ben disposta a premiarvi: datevi da fare e fatevi valere.

Vergine - Giornata ottima, valutata a cinque stelle nelle predizioni di lunedì. Il periodo renderà seducenti gran parte di voi nativi, passionali e molto ben disposti verso tutti. in molti lavorerete davvero sodo, perciò avrete bisogno di parecchie energie, per questo occorrerà riposare bene per recuperare le forze. State per avere un periodo di successo e dovete farvi trovare in forma. L'oroscopo di domani 9 settembre perciò consiglia in amore di stare in compagnia delle persone che vi fanno sentire amate a apprezzate. Sentivate necessariamente il bisogno di respirare quell'atmosfera di calore che, ultimamente, è venuta un po' a mancare, forse a causa del troppo lavoro. Siete molto stressati: staccate la spina dagli affari e concentratevi solo su voi stessi, sugli affetti ma maggiormente verso chi vi vuole bene. Single, gli astri vi regaleranno splendide energie, accrescendo il vostro fascino e il vostro potere di seduzione. La giornata potrebbe essere indimenticabile per molti di voi. Nel lavoro, per concludere, tenetevi pronti a svolgere mansioni di maggiore prestigio e non tiratevi indietro di fronte alle responsabilità che questo comporta. In alcuni casi, anche se con fatica, sarà possibile sbloccare alcuni intoppi burocratici.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.