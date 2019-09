Mercoledì 2 ottobre 2019 troveremo la Luna e Giove in Sagittario mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno nel segno della Bilancia. Marte proseguirà il suo moto in Vergine come Saturno e Plutone sui gradi del Capricorno. Urano sarà nel segno del Toro, nel frattempo Nettuno continuerà sull'orbita pescina.

Toro perplesso

Ariete: focosi. La Luna nel loro Elemento darà probabilmente una smorzata d'entusiasmo al ménage di coppia portando i nativi, rispetto ai giorni precedenti, ad essere più passionali dal tardo pomeriggio.

Toro: perplessi. Il comportamento ambiguo dell'amato bene farà, con tutta probabilità, storcere il naso ai nati del segno che, sulle prime, resteranno ad osservare per poi chiedere numi in maniera veemente.

Gemelli: umore 'top'. Il tono umorale del mercoledì nativo sarà, c'è da scommetterci, alle Stelle ed a beneficiarne maggiormente sarà il settore amoroso. Lavoro in secondo piano.

Cancro: regime alimentare.

Mercoledì in cui i nati Cancro potrebbero prendere in seria considerazione di cambiare il proprio regime alimentare ed in molti si avvicineranno ad un mood più salutare.

Vergine confusa

Leone: entusiasta. Due giorni di Luna avversa hanno incupito la prospettiva futuristica dei nativi ma con l'avvento del Luminare femminile in Sagittario finalmente il loro entusiasmo riprenderà quota.

Vergine: confusi.

La triade formata dai Luminari assieme a Mercurio tenderà ad offuscare le idee dei nati Vergine, in modo particolare nell'ambiente professionale. Sarà bene, ove possibile, che si prendano un giorno di ferie.

Bilancia: oziosi. La voglia di fare quest'oggi probabilmente latiterà tra i nativi e, in molti casi, opteranno per una modalità più rilassante quasi accidiosa. Le incombenze pratiche saranno procrastinate.

Scorpione: attriti professionali. Un collega invidioso o un capo intransigente oggi non vorranno probabilmente farla passare liscia ai nati Scorpione. Usare tutta la diplomazia di cui dispongono sarà una saggia idea.

Capricorno caparbio

Sagittario: malinconici. 'Bisogna abbandonare il vecchio per far spazio al nuovo': sarà, con ogni probabilità, il motto in voga nel mercoledì nativo ma ciò non toglie un pizzico di nostalgia che potrebbe sopraggiungere.

Capricorno: caparbi. L'ostinazione sarà il loro forte in questa giornata d'ottobre in quanto il contrasto Aria-Terra tenderà a farli incaponire malgrado qualcuno proverà a dissuaderli.

Acquario: vacanze. Tempo di viaggi per i nati Acquario che necessitano di staccare la spina dall'ambiente professionale. In molti assieme all'amato bene si concederanno una gita fuori porta.

Pesci: sconsolati. Le copiose asperità in cielo oggi non lasceranno tranquilli i nati del segno che probabilmente si sentiranno scoraggiati verso il prossimo futuro.