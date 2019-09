Ad ottobre 2019 troviamo il Sole, Mercurio e Venere cambieranno domicilio passando dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte passerà dalla Vergine alla Bilancia. Saturno e Plutone rimarranno nell'orbita del Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Il Nodo Lunare permarrà in Cancro e Nettuno sarà sui gradi dei Pesci.

Lavoro

Il decimo mese di questo 2019 potrebbe riservare qualche sorpresa materiale e professionale, spesso positiva, ai nati Acquario.

C'è da dire che gli influssi saranno variegati, perlopiù positivi o neutrali, che divideranno questo ottobre nativo in due parti ben distinte tra loro. Nella prima parte del mese (sino al 22) le questioni professionali saranno in primo piano, principalmente per chi opera alle dipendenze altrui. Il periodo in questione, con ogni probabilità, sarà costellato da momenti sia di duro lavoro che di minuziosa progettazione che si alterneranno per permettere ai nativi di abituarsi prima possibile al nuovo team professionale con cui dovranno collaborare, dono rivoluzionario delle Stelle estive.

La retrogradazione di Urano e la severità del moto diretto saturniano, entrambi sfavorevoli, non 'perdoneranno' alcun momento di distrazione né di lassismo. Dunque in casa Acquario dovrà regnare lo stacanovismo e la strategica ponderazione se vorranno evitare i 'rimproveri' dei Pianeti Lenti. Ben più floride le previsioni della seconda parte (dal 23 a fine mese) dove lo spostamento degli Astri nell'affine Scorpione darà una sferzata d'entusiasmo favorendo la nascita di nuove occasioni pratiche.

Le 'fortune' di questo periodo saranno principalmente nei nuovi incontri professionali ma anche sul versante economico, dove un rimborso o una somma prestata tornerà inaspettatamente nelle loro casse. Giorni fortunati: 24, 26, dal 29 al 31.

Amore

La quotidianità potrebbe prendere il sopravvento nelle coppie stabili e tale storia stagnante non ci metterà molto ad incrinarsi. Per evitare ciò i nativi farebbero bene a movimentare il mènage con, ad esempio, una gita fuori porta o un regalo, senza che vi sia una ricorrenza.

Tali pensieri non solo faranno capire all'amato bene quanto tengono alla relazione in essere ma, cosa determinante, allontaneranno il fantasma dell'eventuale separazione, sempre in agguato quando vi è troppa monotonia. Frizzanti le previsioni per i single nativi che godranno di un mese d'ottobre eccellente. Gli audaci avranno una marcia in più tramutando le fortuite conoscenze intriganti in splendidi flirt mozzafiato.

La passionalità probabilmente regnerà sovrana lasciando ben poco spazio alla loro ricerca dell'anima gemella.