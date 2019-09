Martedì 1° ottobre 2019 troveremo la Luna transitare in Scorpione mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia. Marte sarà sull'orbita della Vergine con Saturno e Plutone che continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano che rimarrà in Toro. Infine Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci.

Sul podio

1° posto Gemelli: focosi. La passionalità probabilmente regnerà sovrana questo martedì nativo e gran parte del merito sarà di Venere e del Sole nel loro Elemento.

Incontri fortunati per i single del segno.

2° posto Scorpione: viaggi. E' tempo di staccare la spina dal tran tran quotidiano per i nati Scorpione che oggi, con tutta probabilità, prenderanno la palla al balzo sfruttando un'occasione per una partenza last minute favorita dalla Luna nel loro segno.

3° posto Bilancia: mondani. Si vorranno divertire ed organizzeranno, c'è da scommetterci, una serata assieme agli amici di sempre. Le risate saranno assicurate e, oltretutto, si sentiranno rigenerati dalle energie profuse durante gli ultimi giorni.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Giornata più di 'mantenimento' che di 'espansione' perché se da un lato i Pianeti Lenti premieranno le loro fatiche, dall'altro alcuni Pianeti veloci (vedi Marte ad esempio) ostacoleranno l'audacia.

5° posto Acquario: relax. Gli ultimi giorni sono stati parecchio faticosi per i nativi ed in questo primo giorno d'ottobre vorranno, a ragion veduta, dedicarsi al relax ritemprando il loro benessere psico-fisico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

6° posto Ariete: amici. La parola d'ordine di questo martedì sarà probabilmente 'divertimento' in quanto i nati del segno vorranno per un giorno accantonare le problematiche quotidiane per dedicare il loro tempo alle amicizie.

7° posto Pesci: routine. Martedì pressoché neutrale dal punto di vista astrologico che i nativi potrebbero sfruttare per dedicare tempo al dolce far niente, che, ultimamente, gli riesce molto bene.

8° posto Cancro: umore alle stelle. Dopo giorni uggiosi ecco che il tono umorale nativo subirà, con ogni probabilità, una repentina risalita verso il bello stabile. Anche la coppia ne gioverà.

9° posto Capricorno: silenziosi. La voglia di comunicare dei nati Capricorno sarà sotto il livello standard e le persone con cui avranno a che fare non ci metteranno molto a capire che gradiscono non essere disturbati.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore 'flop'. Martedì dove i nativi potrebbero trovarsi di fronte all'evidenza di ciò che non gira a dovere nella loro storia d'amore. Urgerà per il bene della coppia un'attenta revisione.

11° posto Toro: spossati. Le energie, con tutta probabilità, verranno a mancare a causa del dissonante duetto Sole-Marte. La svogliatezza che ne deriverà sarà una spiacevole conseguenza.

12° posto Vergine: poco lucidi. Mercurio in Bilancia non faciliterà probabilmente la fluidità di pensiero dei nativi che saranno inclini alle distrazioni, specialmente in ambito lavorativo.