Mercoledì 2 ottobre 2019 la Luna e Giove stazioneranno in Sagittario mentre il Sole, Venere e Mercurio saranno nell'orbita della Bilancia. Marte proseguirà il suo moto in Vergine come Urano sui gradi del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, nel frattempo Nettuno continuerà a stazionare in Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: euforico. La Luna dissonante dei giorni scorsi ha reso uggiosi i pensieri nativi circa il loro futuro ed oggi, col cambiamento in Sagittario, sia l'umore che l'entusiasmo, probabilmente, prenderanno il volo.

2° posto Acquario: viaggi. I nativi questo mercoledì si concederanno, c'è da scommetterci, 24 ore di spensieratezza organizzando un breve viaggio assieme alla dolce metà ed ai figli, se ci sono.

3° posto Ariete: passionali. Sebbene sul fronte lavorativo vi sia qualche tempesta all'orizzonte i nati Ariete preferiranno probabilmente godersi ciò che invece va decisamente meglio, ovvero le faccende di cuore dove potranno dare sfoggio della loro passionalità.

I mezzani

4° posto Gemelli: umore 'top'. Il tono umorale dei nativi potrebbe essere a livelli record e, tale entusiasmo, essere facilmente notato e ben apprezzato dalle persone con cui avranno a che fare.

5° posto Cancro: regime alimentare. Giorno congeniale per rivedere il proprio regime alimentare rivalutando, probabilmente in positivo, di accantonare alcuni cibi che, sino ad adesso, facevano parte della loro quotidianità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

6° posto Capricorno: testardi. Niente e nessuno riuscirà a far smuovere dalle loro posizioni i nativi che oggi, con tutta probabilità, risulteranno estremamente caparbi nelle loro idee al lavoro.

7° posto Bilancia: accidiosi. Non avranno troppa voglia di mettersi in gioco e per questo potrebbero decidere di rintanarsi tra le mura domestiche gettandosi tra le braccia del 'dolce far niente'.

8° posto Vergine: poco lucidi.

Sia Mercurio che i Luminari in angolo dissonante non garantiranno prontezza e fluidità di pensiero ai nati Vergine che, durante la giornata, potrebbero accusare qualche momento di confusione.

9° posto Sagittario: nostalgici. Qualcosa terminerà quest'oggi per i nativi, come un lavoro stagionale o un amore tormentato: un po' di nostalgia, probabilmente, assalirà le loro menti.

Ultime posizioni

10° posto Toro: ambiguità.

L'atteggiamento del partner in questa giornata non sarà trasparente e tale ambiguità, con ogni probabilità, faranno spazientire i nativi che chiederanno invano delle spiegazioni.

11° posto Scorpione: lavoro 'flop'. Sarà necessaria molta diplomazia affinché i nati Scorpione escano 'indenni' dalle probabili divergenze con un capo o un collega.

12° posto Pesci: sconsolati. Le asperità che si presenteranno saranno molteplici ed i nativi, probabilmente, le sentiranno tutte sulle proprie spalle in questo mercoledì: anche il loro tono umorale ne risentirà.