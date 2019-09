Domenica 22 settembre 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Mercurio e Venere stazioneranno nel segno della Bilancia. Marte ed il Sole saranno in Vergine con Plutone e Saturno che saranno sull'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci.

Toro distratto

Ariete: litigiosi. La Luna cancerina, sommandosi alle altre asperità odierne, risulterà ben poco conciliante per i nativi che potrebbero risultare inclini al litigio nelle faccende amorose.

Toro: distratti. La dissonanza mercuriale inciderà, con tutta probabilità, nella domenica settembrina dei nati Toro rendendoli oltremodo distratti durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: attendisti. Domenica più d'attesa che d'azione per i nati del segno che, a ragion veduta, preferiranno pazientare prima di attuare le prossime mosse.

Cancro: romantici. Ultimo giorno della settimana a gonfie vele per le faccende di cuore dei nativi che, c'è da scommetterci, sfodereranno tutto il loro romanticismo nei confronti dell'entusiasta partner.

Relax per il Leone

Leone: relax. Durante questa giornata i nati Leone vorranno, con ogni probabilità, dedicarsi al relax più assoluto per ritemprare il loro benessere psico-fisico viste le energie usate nel corso dell'intera settimana.

Vergine: spossati. Il bottino energetico dei nati del segno risulterà probabilmente scarno e, come conseguenza, avranno ben poca voglia di sbrigare le incombenze pratiche e lavorative.

Bilancia: sereni. Nel focolare domestico regnerà il sereno dopo le 'burrasche' dell'ultimo periodo dei nativi che vivono una relazione stabile. Poche novità all'orizzonte per i single bilancini.

Scorpione: burberi. Sebbene vi sia la Luna nel loro Elemento l'umore potrebbe ugualmente risentirne a causa dei restanti Pianeti sfavorevoli. L'indisponenza che, con tutta probabilità, metteranno in campo farà storcere il naso a parecchie persone.

Lavoro 'flop' per l'Acquario

Sagittario: routine. Giornata senza infamia e senza lode quella che probabilmente andranno ad affrontare i nati Sagittario. Sarà bene che si dedichino alle faccende procrastinate nei giorni scorsi.

Capricorno: brontoloni. I dettagli fanno spesso la differenza ed i nativi, quest'oggi, potrebbero avere a che fare con minuzie che non gradiranno esternando apertamente il loro malcontento.

Acquario: lavoro 'flop'. La triade di Terra formata da Urano, Saturno e Marte non lascerà scampo alle vicende lavorative dei nativi mettendo, c'è da scommetterci, sul loro percorso una strada impervia.

Pesci: viaggi. Un breve viaggio o una gita fuori porta in questa domenica sarà più che probabile per i nati Pesci ed i loro partner. Si rilasseranno tra coccole ed affettuosità.