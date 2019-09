Domenica 22 settembre 2019 troveremo la Luna e il Nodo Lunare stazionare in Cancro, mentre Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Vergine. Mercurio e Venere saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, come Nettuno rimarrà in Pesci ed Urano nel segno del Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: viaggiatori. I nativi decideranno in questa giornata di organizzare una gita fuori porta o un breve viaggio assieme al partne4, che si rivelerà rigenerante e romantica come esperienza.

2° posto Cancro: galanti. La Luna nel segno premierà probabilmente le vicende amorose dei nativi mettendo in risalto agli occhi del partner il loro lato più galante. In serata la passione prenderà il sopravvento.

3° posto Bilancia: sereni. Dopo gli alti e bassi dell'ultimo periodo, ecco che le faccende di cuore dei nati del segno godranno probabilmente di una giornata ben più serena, nella quale l'affettuosità reciproca sarà tangibile.

I mezzani

4° posto Leone: relax. La settimana appena trascorsa è stata dispendiosa in termini di fatiche fisiche e mentali, perciò i nati Leone opteranno per una domenica dove il relax regnerà sovrano.

5° posto Gemelli: strategici. Domenica, con ogni probabilità, i nativi assumeranno un atteggiamento attendista, ponderando a dovere le prossime mosse lavorative da attuare nel futuro.

6° posto Sagittario: routine.

Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta quella che potrebbero vivere i nativi. Alcuni farebbero meglio ad occuparsi delle faccende pratiche rimandate nei giorni precedenti.

7° posto Vergine: fiacchi. Lo scarno bottino energetico fornito dai Pianeti renderà, con tutta probabilità, svogliati i nati del segno durante lo svolgimento delle attività lavorative. Amore in secondo piano.

8° posto Capricorno: lamentosi.

Qualche dettaglio potrebbe non girare a dovere ed i nati Capricorno spazientirsi facilmente, scegliendo la strada del lamento con le persone che avranno accanto.

9° posto Toro: poco lucidi. Il duetto Mercurio-Venere in angolo dissonante tenderà ad appannare idee ed intenti dei nativi durante questa giornata domenicale. Sarà bene che porgano più attenzione nell'ambiente lavorativo per evitare distrazioni.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: indisponenti. L'atteggiamento poco conciliante che probabilmente metteranno in campo questa domenica non andrà a genio alle persone con cui si rapporteranno ed il rischio di una sonora ramanzina sarà alto.

11° posto Acquario: attriti lavorativi. Qualche contrasto con capi e colleghi per divergenze lavorative sarà da mettere in conto durante la giornata odierna.

Amore in stand-by.

12° posto Ariete: bellicosi. Ogni scusa sarà buona per innescare un litigio in casa Ariete. Nel focolare domestico saranno probabili delle liti dai toni accesi che porteranno con sè una scia di malumore per l'intera giornata.