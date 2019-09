Venerdì 27 settembre 2019 troviamo la Luna e Marte in Vergine mentre Mercurio, il Sole e Venere saranno nel segno della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà in Pesci.

Gemelli perplesso

Ariete: nervosi. Le copiose asperità in onda quest'oggi, con ogni probabilità, renderanno inclini al nervosismo i nati del segno, specialmente nelle faccende di cuore.

Lavoro in secondo piano.

Toro: determinato. Grazie alla Luna nel loro Elemento che farà il paio col duetto, non a pieno regime perchè retrogrado, Saturno-Urano, risulteranno oltremodo concentrati e determinati verso la meta professionale che si sono prefissati.

Gemelli: perplessi. L'atteggiamento ambiguo dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nativi già dalla mattinata. La loro reazione impulsiva sarà quella di chiedere doverose spiegazioni ricevendo ben poche info a riguardo.

Cancro: routine. Venerdì senza infamia né lode quello che, con ogni probabilità, si prospetterà per i nati Cancro. Sarà bene che sfruttino tale apparente stasi per svolgere le incombenze rimandate giorni addietro.

Umore 'flop' per Scorpione

Leone: briosi. 24 ore dove i nati Leone, c'è da scommetterci, saranno allegri e spensierati perchè la Luna di Terra li metterà di fronte alle tangibilità ottenute con il loro stacanovismo.

Vergine: stressati. Tante, forse troppe le urgenze da ultimare in questa giornata per i nativi che, indomiti, potrebbero voler sforzarsi di portarle tutte al compimento col serio rischio di stressarsi oltremodo.

Bilancia: famiglia d'origine. Una questione spinosa riguardante la famiglia originaria catturerà probabilmente l'attenzione dei nati del segno che, con dovizia, proveranno a venirne a capo.

Scorpione: umore basso. Il tono umorale vista la triade bilancina e la Luna di Terra non sarà dei migliori e, come conseguenza, il loro modo di rapportarsi agli altri sarà probabilmente indisponente.

Capricorno stacanovista

Sagittario: amici. Vorranno, con tutta probabilità, circondarsi degli amici vecchi e nuovi organizzando una cena a casa loro, sperando di passare una serata in onore della spensieratezza spezzando la routine.

Capricorno: stacanovisti. Niente e nessuno riuscirà a fermare i nativi quest'oggi perchè lavoreranno tanto intensamente che anche per l'amato bene sarà un'ardua impresa ricevere le doverose attenzioni che merita.

Acquario: svogliati. Le energie potrebbero latitare e con esse la voglia di mettersi in gioco dei nativi durante questa giornata. Sarà bene che si prendano un giorno di ferie, ove possibile.

Pesci: oziosi. Muovere un dito in casa o fuori sarà una titanica impresa a cui i nati Pesci non vorranno partecipare nel modo più assoluto. Invano partner ed amici tenteranno di dissuaderli.