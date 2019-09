L'Oroscopo di domani 26 settembre 2019 è pronto ad elargire numerose soddisfazioni in merito al probabile andamento di questo nuovo giovedì in calendario. Curiosi di scoprire come andrà il quarto giorno dell'attuale settimana? Dunque a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale, secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto sarà l'Astrologia, qui applicata ai primi sei segni dello zodiaco.

Nella fattispecie ad essere messi per così dire 'sotto torchio' saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che il periodo in esame vedrà emergere, tra i sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto, due tra i segni più romantici e passionali dell'intero zodiaco: Vergine e Leone. Il primo tra questi avrà l'efficace supporto della Luna, in arrivo nel comparto a partire dalle ore 12:37.

Altresì, il segno di Fuoco è stato valutato dall'Astrologia quotidiana a cinque stelle grazie alla presenza della Luna stessa, ancora positiva e presente nel comparto fino a metà giornata. A soffrire un po' più del dovuto, invece, secondo quanto messo in conto dalle previsioni zodiacali del 26 settembre, gli amici del Toro e del Cancro, rispettivamente considerati con la spunta negativa del 'sottotono' e del 'ko'.

Classifica stelline 26 settembre

L'Astrologia di giovedì è pronta a decretare come andrà la giornata ai singoli segni oggetto delle attuali analisi. Metro di misura come al solito, le effemeridi quotidiane, vero ago della bilancia in grado di valutare il grado di positività di ognuno di essi. Vediamo allora di dare una valutazione oggettiva alla giornata stessa andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline interessante il giorno 26 settembre 2019.

In apertura abbiamo svelato i simboli astrali più fortunati tra i sei sotto analisi in questo contesto: la Vergine e il Leone. A tenere il passo dei predetti segni solamente altri due simboli, ambedue valutati con le quattro stelle della normalità: l'Ariete con i Gemelli. Adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo. A seguire, il responso degli astri espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Toro;

★★: Cancro.

Oroscopo giovedì 26 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti.

Il giovedì di metà settimana, dunque, valutato nelle predizioni di oggi con le quattro stelline della normalità, non intaccherà molto il lato sentimentale. Secondo le effemeridi di vostra competenza per quanto riguarda l'amore, in special modo nella vita di coppia, non siate troppo gelosi ma sforzatevi di dimenticare le tensioni quotidiane. Siate capaci di godere anche al solo piacere di stare con la persona che avete nel cuore.

Si profila in taluni circostanze un periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali in corso da poco: occorrerà molta pazienza e senso della misura. Single, riprendete in mano un progetto che avevate accantonato. Diciamo che ora potrebbe davvero adattarsi perfettamente ad una vostra eventuale vita sentimentale. Sarà il momento di mettere in pratica il nuovo inizio che avete pianificato da tanto? Noi diciamo di si, voi intanto mettete in pratica.... Nel lavoro non dovrete farvi vincere dall'euforia ma cercate di confidare nei vostri ideali: gli invidiosi saranno sempre sulla soglia della vostra porta e potrebbero cercare di ostacolarvi, fate attenzione.

Toro - Partirà decisamente al rallentatore (leggasi pure 'sottotono') questo vostro giovedì di metà settimana. Il periodo, valutato in questo contesto con le quattro stelle della normalità, sarà abbastanza impegnativo per molti di voi Toro. Ad accusare il colpo potrebbe essere per lo più il settore legato ai sentimenti purtroppo. Intanto, viste le premesse, soprattutto in coppia cercate di investire di più nel rilancio del rapporto. In amore, parlando in generale, gli astri invitano alla riflessione. Il vostro esasperato realismo su certe questioni emotive potrebbe offendere il vostro partner: cercate di avere tatto in modo da riuscire a raggiungere una certa intesa senza rovinare il clima generale. In alcuni casi, qualcuno tra voi potrebbe prendere in considerazione l’idea di innamorarsi nuovamente... Single, la cosa che più vi piacerà di questa giornata sarà fare delle lunghe passeggiate in compagnia di amici o persone piacevoli, se non altro per ricaricare le pile, sfogarsi o semplicemente per rilassarsi. Per l'amore c'è tempo, tranquilli. Nel lavoro, per chiudere, potrete contare su sufficienti energie che daranno sicuramente buoni frutti, ma solo se saprete indirizzarle verso una fase creativa, mantenendo alta la concentrazione.

Gemelli - La giornata del 26 settembre è prevista in gran parte semplice e ordinaria. Con astri parzialmente a favore avrete poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: ottimi i rapporti con amici, parenti, familiari portati avanti con indubbia intelligenza. In amore troverete nel partner le risposte alle domande che vi stavate ponendo da un po' di tempo. Finalmente potreste risolvere gran parte dei vostri problemi. Forse in questo periodo potreste tornare ad essere sereni e dormire sonni tranquilli. Single, tutto potrebbe rientrare nei ranghi grazie ad una salutare spiegazione e ad un pizzico di umiltà da parte vostra: buone nuove su 'quel fronte' che sapete. Nel lavoro la giornata in esame proseguirà al meglio: riuscirete ad organizzare l'attività portando a termine quasi tutti gli impegni. Forse vedrete in prospettiva dei lievi miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Astrologia del giorno 26 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Si prevede possa essere sottomesso al duro 'ko' questo vostro giorno di mezza settimana. Il consiglio delle stelle: liberate i vostri pensieri, siate sinceri e qualsiasi cosa accadrà vi sentirete senz'altro tranquilli della vostra onestà. Le previsioni di giovedì perciò indicano in difficoltà anche i rapporti d'amore, quindi c'è poco da sperare: vi sentirete turbati e questo comporterà ripercussioni su molteplici fronti. Ad alcuni di voi potrebbero addirittura sorgere dubbi in relazione alla vita di coppia e, per questo, potrebbero nascere conflitti verbali accesissimi con il partner anche laddove non ce ne fosse bisogno: calma! Single, sarete delusi dal comportamento di una persona: forse vi aspettate di più da quest'ultima ma così non sarà, sappiatelo. Intanto, cercate di non esporvi troppo per non dare adito a pettegolezzi ingiustificati, poi prendete atto dei pro e contro e regolatevi: prevenire è meglio che curare, sappiatelo! Nel lavoro vi sentirete scarsamente motivati e cercherete di diminuire l'impegno che state investendo nella professione. Le stelle consigliano una pausa per rigenerarvi, magari per pensare al futuro.

Leone - Fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle di oggi: a voi Leone l’astuzia di utilizzarli bene in campo sentimentale! Ci sono felici previsioni anche per il lavoro. Intanto, protagonista assoluta della giornata sarà la Luna in ingresso nel campo del Leone. La 'musa dei poeti' è già pronta a spingere verso nuove avventure e/o nuove amicizie dalle quali potrebbero scaturire legami improvvisi quanto spregiudicati... Parlando di coppie, quasi tutto il periodo sarà all’insegna del buon fare, della convincente autostima e della buona intesa con la persona amata: sappiate regolarvi di conseguenza. Single, siete magnetici ed emanate una forte carica di sensualità. Approfittate di questo stato di grazia per vivere momenti magici con chi vi fa battere il cuore! La giornata di oggi soddisferà le vostre aspettative, ovunque andrete otterrete ampi consensi e questo vi renderà particolarmente di buonumore. Nel lavoro, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo.

Vergine 'top del giorno' - Partirà certamente alla grande questo vostro giovedì di metà settimana regalando ottimi spunti per vivere serenamente gran parte della giornata. L'arrivo della Luna nel segno, in ottimo trigono con Urano in Toro, faciliterà senz'altro importanti dialoghi chiarificatori (costruttivi) all'interno dei rapporti in crisi. Diciamo che questo sarà il momento giusto per cercare di sviluppare la vostra relazione con massima efficacia e minimo sforzo. L'oroscopo di domani 26 settembre, pertanto, in merito all'amore in generale, addita certamente la giornata al massimo dell'allegria grazie all'ottimo trigono annunciato poco sopra: finalmente chiarirete con le persone con le quali ci fossero già in corso incomprensioni o quant'altro e questo vi rasserenerà notevolmente. Trascorrerete di certo una serata fantastica insieme alle persone che più vi piacciono. Single, oggi più che mai avrete fascino da vendere, sarete irresistibili e non passerete inosservati. Diciamo che il momento è adatto per quella cosa che già sapete ma che non avete avuto mai il coraggio di mettere in pratica... Nel lavoro, per concludere, sarete talmente bravi che la vostra attività prenderà un buon ritmo. Senz'altro riuscirete a portare a termine impegni che normalmente richiedono molto più tempo del solito.

