Nel mese di ottobre 2019 troveremo Mercurio, il Sole e Venere passare dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte si sposterà dalla Vergine alla Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel domicilio del Cancro e Nettuno stabile in Pesci. Assetti che porteranno i nativi della Bilancia a vivere il mese in maniera intensa ed all'insegna delle nuove conoscenze.

Lavoro

Sul fronte professionale i nati nel segno della Bilancia in questo decimo mese dell'anno potrebbero avere a che fare con parecchi ostacoli che Marte nel segno renderà dalla parvenza insormontabile. Lo scoramento sarà il loro pane quotidiano perché proprio Marte nel loro domicilio si sentirà scomodo e potrebbe renderli agitati e ansiosi dato che è l'Astro governatore del loro segno zodiacale opposto, ovvero l'Ariete.

Un Pianeta dedito alla grinta ed alla tenacia, quasi bellicosa, mal si sposa con un segno instabile ma equilibrato che spesso e volentieri è amante del compromesso come la Bilancia. Se a ciò sommiamo che Mercurio da giorno 3 renderà ogni situazione ambigua e di difficile comprensione mentre il Sole dal 23 'rafforzerà' ogni singolo aspetto sopracitato, non ci sarà da aspettarsi un ottobre espansionistico, per usare un eufemismo.

A pagarne maggiormente le conseguenze saranno, con ogni probabilità, i lavoratori autonomi che, privi di spunti ed idee valide, si barcameneranno su più fronti disperdendo soltanto energie fisiche e mentali.

Amore

Ottobre sul versante amoroso dei nati Bilancia sembra volersi dividere nettamente a metà. Da una parte i primi 8 giorni estremamente favorevoli e dall'altra il mese restante tutt'altro che conciliante.

Col Sole e Venere nel segno, supportati dal favore nettuniano, sino alla mattina di martedì 8 i nativi potranno probabilmente godere di ottimi influssi sia per chi è alla ricerca dell'altra metà della mela sia per chi è in coppia. Nel primo caso, specialmente giorno 1 e 2 ottobre, le occasioni per stuzzicanti incontri saranno molte e quasi tutte di pregevole fattura. Tra di loro, per i single più fortunati, potrebbe nascondersi l'anima gemella dunque occhi ed orecchie spalancati.

Chi non volesse impegnarsi prediligendo il flirt fugace sarà ugualmente accontentato dai Pianeti del mese, in particolare giorno 5 e 7 ottobre. Per quanto riguarda invece i nati del segno che vivono una relazione duratura il periodo rimarrà sul trend settembrino con una piacevole serenità e qualche spunto focoso assieme all'amato bene nel focolare domestico. Da giorno 9 a fine mese qualche diverbio per futilità sarà probabile ma, fortunatamente, potranno evitarlo sfoggiando una saggia e quanto mai produttiva diplomazia.