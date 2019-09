Durante il weekend del 28 e 29 settembre 2019 troveremo la Luna, il Sole, Mercurio e Venere nel segno della Bilancia mentre Marte sarà nell'orbita della Vergine. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno stabile in Pesci.

Gemelli spensierato

Ariete: bellicosi. Gli Astri bilancini, capitanati dai due Luminari, lascerà ben poco spazio alla tranquillità in questo fine settimana nativo.

Probabilmente saranno nervosi ed inclini a litigare, specialmente in coppia.

Toro: distratti. Il dissonante duetto Luna-Mercurio, in onda dal pomeriggio del 28, renderà, con ogni probabilità, appannate idee ed intenti dei nati Toro portandoli facilmente a distrarsi durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: spensierati. La stuola di Pianeti nel loro Elemento favorirà un clima di serenità e spensieratezza nel weekend dei nati del segno.

Qualche noia lavorativa sarà possibile soltanto nella mattinata di sabato.

Cancro: amore 'flop'. Con Venere dissonante e la Luna a reggergli il gioco il clima nel focolare domestico potrebbe non essere dei migliori. Incomprensioni e piccoli diverbi più che probabili nella giornata di domenica.

Relax per Scorpione

Leone: nuovi orizzonti. La settimana che sta volgendo al termine è stata sì stancante ma anche parecchio gratificante per i nati Leone che, in questo weekend, avranno ancora più chiare le prossime mete da raggiungere.

Vergine: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà, c'è da scommetterci, scarno rendendo, come conseguenza, i nati Vergine estremamente fiacchi nell'ambiente professionale.

Bilancia: shopping. Un capo d'abbigliamento per i nativi o per il loro partner, adocchiato da tempo, potrebbe essere acquistato proprio in questo fine settimana. Sarà bene che non si lascino prendere la mano limitando ulteriori spese.

Scorpione: relax. Le asperità astrali non lasceranno tregua ai nativi che, a ragion veduta, preferiranno staccare la spina dalla quotidianità dedicando ampio spazio al rilassamento.

Acquario, acquisti per la casa

Sagittario: routine. Weekend senza infamia e senza lode quello che potrebbero vivere i nati Sagittario. Dedicarsi ad un nuovo o collaudato hobby sarà un'ottima idea per impiegare il proprio tempo.

Capricorno: famiglia d'origine. Il focus dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, orientato sulle vicende familiari dove servirà il loro supporto per risolvere una spinosa questione.

Acquario: acquisti per la casa. Sia che i nativi abbiano cambiato abitazione di recente, sia che vogliano rimodernare quella attuale è probabile che domenica non badino a spese permettendosi ogni acquisto vorranno.

Pesci: bugie. Per sfuggire a qualche 'marachella' fatta nelle scorse giornate è probabile che i nativi tirino fuori dal cilindro una bugia. L'amato bene, però, avrà difficoltà a credergli.