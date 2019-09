L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì approfondisce il transito di Luna in Scorpione. Sebbene l'astro d'argento nel domicilio di Marte e Plutone si trovi in caduta e diventi irrequieto e torbido, non lesina comunque i suoi influssi benefici, rendendo lo Scorpione molto magnetico e passionale. Di conseguenza anche Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci assumeranno un atteggiamento molto passionale, celato dietro un'apparente dolcezza. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: il transito di Plutone e Saturno in quadratura sprigiona qualche incertezza in coppia. Luna dal canto suo cerca di porre degli interrogativi, indagando su ciò che non va nella relazione. Per fortuna Giove benefico elargisce ottimismo e riuscirete a dissipare le nuvole capricciose che offuscano il sereno.

Toro: una Luna avversa al segno potrebbe provocare nervosismi e tensioni, rendendo l'amore di coppia troppo possessivo e sprigionando una gelosia eccessiva che potrebbe portarvi a divenire addirittura vendicativi.

Gemelli: una nuova energia anticonvenzionale e frizzante viene elargita da Sole in Bilancia, che insieme a Venere e Mercurio modellano lo spirito e danno modo di aprirvi a meravigliose sensazioni sentimentali.

Cancro: una nuova intuizione garantita dall'astro d'argento in casa astrologica ottava sarà benefica per captare alcune sfumature caratteriali o i pensieri del partner, cercando di venire incontro ai vostri bisogni o individuando le debolezze per raggiungere i vostri scopi.

Leone: Luna dalla casa astrologica dello Scorpione ostacola l'amore di coppia e cerca di offuscare la vivacità e la generosità che sono consone a voi Leone. Cercate di arginare ansie e paure, tra un po' riuscirete a scaricare alcuni pesi dal cuore.

Vergine: molto complessi in coppia e irrequieti a causa di un influsso lunare che sprigiona sensazioni molto aggressive, sarete audaci ed esprimerete le sensazioni amorose in modo molto sensuale. Attenzione però a non esagerare.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni problemi inerenti la famiglia o di tipo domestico potrebbero scavare a fondo nella profondità del proprio animo e insinuare un dubbio o il desiderio di andare via dal proprio "nido d'amore". Venere cerca di risollevare gli animi e anche Sole indica una strada per alleggerire le responsabilità di coppia.

Scorpione: dietro un'apparente tranquillità si cela un fiume in piena composto da un fluire di emozioni incontrollabili.

Luna benefica nel segno garantisce tanto magnetismo tutto da investire in coppia, attenzione però a non far prevalere troppo gli istinti sulla ragione.

Sagittario: una rigenerante armonia familiare viene garantita da Giove in domicilio, che insieme a Venere veglia sul rapporto amoroso garantendo stabilità. Ascoltate il consiglio di Mercurio che esorta a vivere l'amore con maggiore razionalità.

Capricorno: state vivendo un momento di equilibrio in coppia e l'aspetto di Luna con Saturno in sestile garantisce una nuova armonia nel rapporto.

Splendide sensazioni sono elargite dall'astro d'argento che cerca una nuova sensualità per generare una grande intensità amorosa.

Acquario: Urano dal domicilio del Toro attua un cambiamento che ha effetti liberatori sull'amore di coppia. Un bisogno di maggiore indipendenza si affaccia all'orizzonte e tenderete a seguire questa scia anche se rischierete di scombussolare la relazione.

Pesci: la storia d'amore scorre su binari tranquilli e Luna, Saturno e Plutone insieme a Nettuno sono i garanti di splendidi momenti a due. L'astro saturniano però punta un riflettore freddo e indagatore sul partner, facendovi valutare con freddezza chi vi sta vicino.