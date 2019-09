Giovedì 20 settembre 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli mentre Mercurio e Venere saranno nell'orbita della Bilancia. Marte ed il Sole stazioneranno in Vergine, nel frattempo Nettuno si troverà sui gradi dei Pesci. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano nel Toro.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasta. Giovedì dove i nativi potranno dare sfoggio di una straordinaria acutezza mentale che si unirà ad una serenità quotidiana che latitava nell'ultimo periodo.

Probabilmente avranno un atteggiamento entusiastico ed ottimista verso il presente ed il futuro.

2° posto Sagittario: inarrestabili. Si troveranno probabilmente a loro agio nell'ambiente lavorativo rispetto al focolare domestico, perchè avranno energie da vendere ed una gran voglia di fare.

3° posto Gemelli: frizzanti. La giornata partirà con brio, grazie alla Luna nel segno, per i nati Gemelli che doneranno probabilmente buonumore a chiunque incontreranno.

I mezzani

4° posto Vergine: focus familiare. Una faccenda spinosa riguardante la famiglia originaria potrebbe vederli chiamati in causa e, con ogni probabilità, riusciranno nell'intento di venirne a capo.

5° posto Bilancia: relax. La giornata non dovrebbe regalare particolari novità ed i nati del segno, come conseguenza, potrebbero optare per ritagliarsi qualche spazio dedicato al proprio relax.

6° posto Pesci: silenziosi.

Non avranno troppa voglia di comunicare con le persone che avranno accanto, sia sul fronte lavorativo che amoroso. Sarà bene che si prendano un giorno di ferie, ove possibile.

7° posto Capricorno: stanchi. Dopo un'inizio settimana parecchio stressante sul versante pratico, in questa giornata i nativi potrebbero pagarne lo scotto divenendo oltremodo stanchi.

8° posto Acquario: spese inaspettate. In giornata sarà probabile che giunga una spesa non preventivata che potrebbe mettere di cattivo umore i nativi.

Per fortuna ci sarà il partner a sollevar loro il morale verso sera.

9° posto Ariete: inopportuni. Una frase espressa male o detta nel momento sbagliato sarà più che probabile in questo giovedì settembrino. Farebbero bene a rimanere in silenzio il più possibile per evitare gaffes.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: indisponenti. 24 ore in cui l'atteggiamento dei nativi nei confronti di chi li circonda non sarà conciliante, anzi.

Se il partner sarà propenso a passarci su, così potrebbe non essere al lavoro.

11° posto Toro: umore basso. Complice la Luna dissonante il tono umorale dei nativi non sarà dei migliori e, come conseguenza, potrebbero avvertire una certa dose di svogliatezza.

12° posto Cancro: gelosi. Il comportamento sopra le righe dell'amato bene non piacerà, c'è da scommetterci, ai nati Cancro che non perderanno un attimo per farglielo notare e chiedere numi a riguardo.