Sabato 28 settembre 2019 troviamo il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Mercurio, Venere, il Sole e la Luna saranno nel segno della Bilancia. Marte stazionerà in Vergine, nel frattempo Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del segno del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che rimarrà nell'orbita dei Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: nuove mete. Il sabato nativo, con la moltitudine di Pianeti nell'affine Bilancia, renderà oltremodo lucidi i pensieri verso le mete professionali che vorranno raggiungere in tempi celeri.

2° posto Bilancia: tranquilli. Il clima di coppia, in casa e fuori, sarà probabilmente dei migliori grazie al favore dei due Luminari a braccetto con Venere nel segno. La serenità ritrovata regnerà sovrana.

I mezzani

4° posto Gemelli: esuberanti. Sprizzeranno esuberanza da tutti i pori donando una buona dose di buonumore coi loro frequenti e piacevoli sorrisi a tutte le persone che incontreranno durante questa giornata.

5° posto Toro: prole. I figli dei nati Toro, con tutta probabilità, andranno attenzionati in queste 24 ore. Fissare delle regole che strizzino l'occhio al compromesso, li accontenterà tutti e due.

6° posto Capricorno: poco lucidi. Mercurio dissonante non risparmierà i nativi rendendoli inclini all'appannamento mentale durante lo svolgimento delle loro incombenze pratiche e lavorative.

7° posto Vergine: stress. Le urgenze odierne potrebbero risultare molteplici e più di quanto le energie native permettano. A fine turno il rischio di essere esausti sarà alto.

8° posto Cancro: gelosie. Un ambiguo comportamento dell'amato bene farà, c'è da scommetterci, storcere il naso ai nati Cancro che, però, preferiranno rimanere ad osservare silenziosamente.

9° posto Scorpione: tono umorale 'flop'. I Pianeti d'Aria abbasseranno, con tutta probabilità, l'umore dei nati Scorpione sotto i livelli minimi ed anche il loro atteggiamento risulterà meno conciliante dei giorni scorsi.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: litigiosi. Il nervosismo provocato dalle copiose dissonanze planetarie renderà i nativi inclini ai litigi al lavoro, anche per questioni di poco conto.

Più staranno in silenzio e più 'danni' eviteranno.

11° posto Sagittario: spese supplementari. Un'uscita economica non messa in conto potrebbe presentarsi per posta o e-mail ai nati Sagittario. Provvedere a pagarla in giornata risulterà la scelta adeguata per 'togliersi il dente'.

12° posto Acquario: acquisti esosi. I nativi in fissa per la tecnologia oggi potrebbero dare ampio sfogo della loro mania high-tech spendendo una 'fortuna' per l'ultimo modello sul mercato.