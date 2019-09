L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì studia l'entrata di Luna in Vergine. Come una madre severa che elargisce poche manifestazioni di affetto, l'astro d'argento rende gli affetti più ragionati e un tantino distaccati. L'intelletto cerca di prevaricare sui sentimenti, rendendo l'amore molto riflessivo e prudente non solo per Vergine ma anche per Capricorno, Cancro, Scorpione e Toro che dovranno destreggiarsi nella coppia per vincere una certa ansia nel modo di amare. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Moti planetari sensazionali nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Giove dal Sagittario rende più fortunate le relazioni a due, ma dovrete vincere un certo distacco provocato da Luna in Vergine. Gli astri richiamano all'ordine e consigliano di aprirvi maggiormente alla considerazione dei bisogni del partner.

Toro: uno spiccatissimo senso di osservazione sarà utile per captare alcune sfumature che forse il partner cerca di nascondere in maniera inconscia.

Cercherete di liberarvi di alcuni atteggiamenti che davvero non garbano in coppia, adottando le giuste modifiche.

Gemelli: alcune sensazioni passate turbano l'inconscio e la quadratura di Luna e Giove riporta alla luce questa debolezza. Un desiderio di libertà che va in combutta con il fatto di avere il partner accanto, potrebbe creare qualche tensione in coppia.

Cancro: Luna e Marte rendono gli affetti alquanto tesi e sarete piuttosto irritabili in coppia.

Se il partner dirà qualcosa contro di voi, non esiterete a ricambiare senza ingoiarvi il rospo. Molto temerari sarete anche intraprendenti in amore, ma dovrete imparare a dosare meglio le emozioni.

Leone: attenzione a non lasciar fluire un eccessivo nervosismo che crea tensione in coppia. Troppo aggressivi forse a causa di Urano in posizione di quadratura, accontentatevi di ciò che avete e approfondite di più il lato sensuale dell'amore di coppia.

Vergine: in amore adotterete maggiormente la prudenza, svolgendo un'introspezione che solo Luna nel segno sa regalare. Molto riflessivi non lascerete fluire le emozioni, adoperando più capacità di analisi nella storia.

Previsioni astrali complici dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: pieni d'amore tutto da riversare nella relazione a due, vivrete queste sensazioni in profondità lasciandovi coccolare anche da un'eccessiva pigrizia.

Venere e Mercurio in congiunzione garantiscono l'approfondimento del dialogo in coppia che diventa molto piacevole.

Scorpione: più distaccati nel modo di esprimere i sentimenti, sarete alquanto scettici e diffidenti nei confronti del partner, forse a causa di un'influenza lunare che dalla Vergine cerca di tenere a freno le emozioni filtrandole con la ragione.

Sagittario: l'influsso mercuriano dalla casa astrologica del matrimonio si fa sentire e affascinerete il partner con un modo di parlare che diventa ammaliante.

Giove e Luna anche se in quadratura, garantiscono emozioni potenti in coppia.

Capricorno: Luna dalla Vergine prenderà il predominio sui sentimenti e governerà gli affetti in modo più consapevole e approfondito. Precisi e pronti a percepire i minimi dettagli in coppia, sarete decisi a raggiungere i traguardi amorosi prefissati.

Acquario: si preannunciano alti e bassi in amore, che saranno presto superati grazie a un'ilarità che diventa addirittura contagiosa. Mercurio, Sole e Venere richiamano all'azione, quindi rimboccatevi le maniche e risollevate la relazione a due.

Pesci: l'astro d'argento in opposizione rende gli amori alquanto indecisi e potreste risultare inibiti e soggetti a un atteggiamento di sottomissione nei confronti del partner. Cercate di moderare l'ansia, vivendo la storia con maggiore equilibrio.