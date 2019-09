L'Oroscopo di domani venerdì 27 settembre 2019 è pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli, invece, costretti a subire il periodo negativo. In primo piano la spettacolare presenza della Luna in Vergine, un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente a rischio. Curiosi di sapere come è stata valutata la giornata prima della partenza del nuovo weekend?

Diciamo subito che a tenere alta la curiosità, nonché l'attenzione di tutti noi, come sempre sarà la nuova classifica stelline quotidiana, ovviamente impostata sulla quinta giornata di questa settimana. Bene, come visto dal titolo di apertura, domani a godere a pieno dell'apporto positivo da parte dell'Astrologia saranno in primis gli amici dell'Ariete, nel frangente valutati in periodo al 'top del giorno'.

A gongolare insieme al simbolo astrale di Fuoco appena citato anche Leone e Vergine, entrambi favoriti dagli astri del momento e di conseguenza valutati a cinque stelle. Invece, ben poche le speranze di portare a termine qualcosa di soddisfacente per coloro appartenenti al simbolo astrale di gemelli e Cancro: secondo le previsioni zodiacali del 27 settembre ai nativi del segno di Aria si presume possa arrivare qualche difficoltà in più e una giornata abbastanza 'sottotono'; invece a quelli del Cancro si profila un periodo da 'ko'. Passiamo pure a maggiori dettagli.

Classifica stelline 27 settembre

Gli astri hanno già passato 'al setaccio' le intenzioni delle stelle in vista di questo venerdì di fine settimana. Ansiosi di appurare come è stato valutato il segno presente nel vostro Tema Natale? Il resoconto finale è stato condensato ed è pronto da giudicare nella nuova classifica stelline interessante il giorno 27 settembre. In gran forma si pronosticano nel periodo coloro appartenenti all'Ariete, al Leone e alla Vergine già svelati ad inizio articolo.

A questo punto inutile tergiversare ancora, passiamo subito a mettere in evidenza nella scaletta sottostante il resoconto finale restituito dall'Astrologia quotidiana. I dettagli:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Cancro;

★★★: Gemelli;

★★: Toro.

Oroscopo venerdì 27 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete 'top del giorno' - In arrivo un venerdì 27 settembre favorito da una meravigliosa Luna presente nel settore della Vergine.

Diciamo subito che la giornata numero cinque dell'attuale settimana sarà molto efficace soprattutto in campo sentimentale e nelle amicizie. L'orbita giusta di alcuni astri influirà positivamente sul vostro operato, il quale viaggerà percorrendo i soliti binari quotidiani ma in modo vincente e veloce. Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore, il periodo vi regalerà momenti dolci, appaganti e degni di essere gustati come si fa con una buona pietanza, un gelato o una pizza.

Le emozioni più importanti saranno date dalla complicità che si verrà ad instaurare con il vostro partner, quindi non deludetelo, ok? Single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà illuminato, anzi brillerà. Questa sarà sicuramente la giornata ideale per fare nuovi incontri e avviare qualche progetto che tenevate nascosto dentro di voi. Non abbiate paura del giudizio altrui, la stima di chi vi circonda non conosce limiti né confini... Nel lavoro, infine, alcuni buoni risultati faranno morir d'invidia colleghi e dirigenti. Tanti rimarranno stupiti dal vostro buon momento: datevi da fare.

Toro - Giornata prescritta dagli astri con il poco piacevole segno relativo ai periodi da 'ko'. Dunque cosa aspettarsi da un frangente sottoscritto con solo due stelle? Nulla di positivo, ovviamente, e, pertanto, sarebbe per voi meglio non mettere in cantiere cose importanti che potrebbero rivelarsi difficili da portare a buon fine. In amore, gli astri di oggi non vi aiuteranno affatto ad ottenere quei chiarimenti desiderati e che senz'altro contribuirebbero a migliorare la vostra attuale vita sentimentale. Bisognerà attendere che la situazione astrale cambi aspetto, portando di riflesso qualche buona nuova soprattutto in coppia. Single, non sarà più il tempo di sognare ma di essere costruttivi, e ormai ne siete consapevoli. Tuttavia, fate attenzione a non perdere di vista i vostri sogni in quanto saranno la base stessa di ciò che vorrete costruire in un futuro prossimo. Nel lavoro, salutate gli 'scaricabarile' e andate dritti per la vostra strada, ok? Non dovete sentirvi obbligati a sopportare chi vi stressa.

Gemelli - In arrivo per voi, carissimi amici dei Gemelli, un periodo abbastanza in salita. Il fatto è che gli astri hanno messo il sigillo del 'sottotono' a questo venerdì relegando purtroppo questa parte della settimana in balia di noiosi alti e bassi. Purtroppo, vi sembrerà proprio che nulla possano fare le stelle contro la serie infinita d’intoppi e grane degli ultimi tempi. Intanto, l'importante sarà non demordere... In amore, sappiate che dovrete stare lontano dai guai! Cercate di mantenere in primis una certa distanza dalle dispute con il partner. Visto il periodo, sforzatevi di essere più amorevoli verso la persona amata, occupandovi in prima persona dei suoi desideri e relativi bisogni. Single, una brusca frenata nella vostra sfera sentimentale influirà sul buon umore quotidiano. Sarete sicuramente costretti a fare una scelta, ma potreste anche essere in difficoltà: in molti forse avreste voluto evitare questo momento, non è così? Nel lavoro, per chiudere, potrete contare su sufficienti energie che daranno sicuramente buoni frutti, ma solo se saprete indirizzarle verso una fase creativa mantenendo alta la concentrazione.

Le predizioni del giorno 27 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Si presume possa portare solamente tanta normalità questo vostro venerdì di fine settimana. Quindi, preparatevi pure a trascorrere una tranquilla quanto scontatissima giornata come tante altre già vissute. Diciamo che la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. Le previsioni di venerdì riguardo l'amore non saranno affatto spiacevoli. Nello specifico partirà senza strappi e senza troppo sprint questo fine settimana. In generale, certamente, dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare la mente e soprattutto il fisico. In coppia, il dialogo con il partner tornerà (si spera) ad essere disteso e piacevole. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate a procedere con nuovi incontri, trovando magari modi alternativi, più allettanti, a cui aspirare per corteggiare in modo elegante. Nel lavoro riprenderete un progetto che avevate accantonato e che ora si adatterà, sicuramente, perfettamente alla vostra vita. Sarà il momento di mettere in pratica il nuovo inizio che avevate pianificato da tanto tempo e raccogliere i frutti maturi.

Leone - In arrivo un periodo sicuramente felice in molti campi che non presenterà affatto 'effetti collaterali'. Le stelle, pertanto, invitano voi Leone a mettere l'ansia da parte sfruttando il periodo per godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare. In molti casi ad attendervi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite. In amore, non fatevi influenzare dai giudizi degli altri, specialmente se espressi da persone poco competenti in materia. Nella vita di coppia trattatevi con i guanti: non stressate il partner con critiche troppo severe e spesso fuori luogo. Single, questa giornata sarà piena di buone novità con le stelle di sicuro disponibili e pronte a darvi supporto. Potrete così muovervi con saggezza perché avrete gli astri a vostro favore, compiacenti e ben disposti ad ascoltare i vostri desideri. Nel lavoro questa giornata profumerà di successo e avrete la forza e la carica ideale per ottenere quello per cui vi siete battuti fin'ora: ottimo così!

Vergine - Partirà bene questa parte della settimana con un venerdì abbastanza in linea con quanto atteso. Approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone a voi care, evitando però di strafare: tenete bene a mente, comunque, che sarete in giornata a quattro stelle, ok? In alcuni casi occorrerà solamente darsi da fare ancora per un po', poi però alla fine ce la farete a portare a termine i vostri impegni. L'oroscopo di domani 27 settembre consiglia in amore, perciò, molta calma: avrete sicuramente delle grandi opportunità da sfruttare, in primis per chi ha già un rapporto sereno: potrà senz'altro contare su grandi gioie e momenti di felicità pura. La Luna in aspetto favorevole vi permetterà di toccare il cielo con un dito insieme a chi amate. Single, se potete, cercate di organizzate una cena o una serata con la vostra migliore amica (o amico): lo scopo? Quello di chiedere consigli su come fare per far interessare a voi la persona che vi piace. Mantenete la calma nei rapporti interpersonali. Il consiglio: prevenite possibili momenti di stanchezza dedicando più tempo al riposo. Nel lavoro avrete energia da vendere e tanto ottimismo, le vostre idee verranno valutate positivamente e vi rimboccherete le maniche per mostrare quello che sapete fare ai vostri superiori.

