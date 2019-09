Durante la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 troveremo la Luna viaggiare dalla Bilancia al Capricorno, mentre Mercurio, inizialmente in Bilancia assieme a Marte, Sole e Venere, si sposterà nello Scorpione. Plutone e Saturno saranno in Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare sarà in Cancro. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci.

Cancro empatico

Ariete: silenziosi.

Poca o nulla la voglia di comunicare che assalirà, con ogni probabilità, i nati Ariete in questa settimana a cavallo tra settembre ed ottobre. Favoriti i cambi di regime alimentare.

Toro: mondani. Il focus dei nativi sarà probabilmente orientato sul divertimento, per questo organizzeranno una serata con gli amici di sempre dove le risate non mancheranno di certo.

Gemelli: poliedrici. Il duro lavoro, dono della dissonanza mercuriale, non dovrebbe mancare ma con esso i nativi potrebbero avere a che fare con stimolanti occasioni lavorative e pratiche.

Cancro: empatici. Amici e partner non ci metteranno molto a notare che i nati Cancro abbiano un atteggiamento decisamente più conciliante e dedito all'ascolto rispetto a qualche giorno prima. Forte empatia con i figli.

Vergine euforico

Leone: complementari. Mercurio in Scorpione suggerirà, con tutta probabilità, ai nativi di cercare dei validi collaboratori anzichè lavorare a testa bassa. In questo modo saranno agevolati durante le prossime 'sfide'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: euforici. Saturno ed Urano nel loro Elemento potrebbero rendere oltremodo euforici i nativi che, presi dall'entusiasmo, prevaricheranno qualche persona creando non pochi malumori.

Bilancia: poco lucidi. Sino al 2 ottobre si prospettano giornate tranquille per i nativi poi, però, la lucidità verrà meno ed il rischio che si espongano a distrazioni nell'ambiente professionale sarà alto.

Scorpione: possibilità.

I Pianeti che si sposteranno nel loro segno daranno subito una decisa impronta futuristica mettendo probabilmente sul cammino dei nativi una serie di ghiotte possibilità economiche.

Acquario sereno

Sagittario: settimana 'flop'. Sia l'ambiente lavorativo che il focolare domestico potrebbero nascondere qualche insidia di troppo a causa del passaggio di Vergine in Scorpione che fa il paio col Sole bilancino.

Capricorno: entusiasta. Coraggio ed entusiasmo non dovrebbero mancare questa settimana per i nativi che potranno orientare tali energie positive ovunque vorranno, traendone buoni risultati.

Acquario: sereni. Mercurio e Marte tornati a favore metteranno, c'è da scommetterci, sulla strada dei nati del segno una settimana tranquilla e serena dopo un periodo alquanto burrascoso.

Pesci: sfide. Tante le asperità planetarie settimanali che non lasciano presagire nulla di buono per i nati Pesci.

Ponderare a dovere ogni singola mossa potrebbe tutelarli da errori macroscopici.