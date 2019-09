L'Oroscopo del giorno 27 settembre prevede l'arrivo di nuovi progetti per il Capricorno. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: avrete la possibilità di fare cose nuove rispetto al vostro solito. Per parecchio tempo siete stati in disparte o vi siete demoralizzati per i pochi risultati ottenuti. Per voi potrebbe arrivare un periodo di riscatto, con opportunità decisamente migliori rispetto al periodo precedente.

Toro: non dovrete aver paura di sbagliare se volete riuscire a far qualcosa di buono. Le persone vincenti saranno quelle che si getteranno a capofitto su ogni nuova opportunità. Avrete voglia di valutare nuove alternative e di conoscere persone.

Gemelli: questa giornata del 27 settembre sarà molto interessante. Per voi avrà inizio un periodo di grande recupero. In ambito lavorativo ci saranno dei grandi cambiamenti e qualcuno potrebbe far i conti con delle scelte da fare.

Cercate di fare tutto in maniera molto veloce e di non perdere troppo tempo.

Cancro: questo periodo sarà molto impegnativo. Sarà più complesso riuscire a realizzare i vostri obbiettivi. Qualcuno potrebbe cercare di farvi perdere di vista i vostri obbiettivi, magari attaccandovi e cercando di rendervi nervosi. Circondatevi di persone fidate, che amano la vostra compagnia.

Leone: al momento fate molta fatica ad emergere rispetto agli altri.

Alcuni di voi preferiscono restarsene in disparte piuttosto che provare a raggiungere i propri obbiettivi. Nelle relazioni sentimentale vi sarà più facile perdere la calma, per cui dovrete cercare di mantenere il controllo.

Vergine: condizione astrologica molto positiva in questa giornata del 27 settembre. State cercando di gestire un problema che da tempo non vi rende tranquilli. Sul lavoro avrete buono opportunità, ma dovrete saperle sfruttare al meglio. Siete tra i segni favoriti dello zodiaco.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: vi troverete in una fase molto altalenante. Questo è un periodo in cui si alternano momenti positivi e negativi. Dovrete cercare di agire con grande diplomazia per superare ogni ostacolo che vi si porrà davanti. Evitate di insinuarvi in situazioni che potrebbero apparirvi pericolose.

Scorpione: se avete delle cose importanti da sbrigare, questo è il momento più adatto per poter agire.

In ambito sentimentale c'è grande passione. Il partner vi farà sentire importanti ed amati.

Sagittario: l'oroscopo del giorno 27 settembre vi invoglia ad essere più previdenti. Per voi sarà il momento giusto per farvi valere. Nuove occasioni arriveranno. Mostrati intraprendenti e sicuri di voi stessi: i vostri superiori vi daranno maggiore fiducia. In amore potreste cercare di recuperare un rapporto sentimentale in crisi.

Capricorno: è arrivato al momento di salutare il passato e di intraprendere esperienze nuove, senza rimanere incatenati nei ricordi precedenti. Gli sbagli che avete fatto in passato non dovranno essere una limitazione per il vostro futuro. Cogliete al volo le nuove opportunità.

Acquario: ci saranno tante questioni di tipo pratico da risolvere. Dovrete cercare di essere maggiormente cauti e previdenti. Urano vi renderà parecchio impulsivi e in certe occasione vi potrebbe sembrare difficile mantenere il controllo. Chi è insoddisfatto sul lavoro potrebbe valutare la possibilità di fare altro.

Pesci: siete tra i segni più vitali e forti del periodo. In questo venerdì 27 settembre potreste essere parecchio gelosi del partner. Siete delle persone molto sensibili, a cui non sfugge niente. Cercate di essere meno puntigliosi e di non vedere il marcio in qualsiasi situazione.